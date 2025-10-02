Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Karmele Jaio idazlearekin solasaldia egin zuten pasa den ikasturtean. IRAKURLE TALDEA

Ordizia

Irakurle taldeak ikasturte berria abiatuko du ostiral honetan Irati Goikoetxearen gidaritzapean

Miren Amurizaren 'Pleibak' eleberria landuko dute arratsaldeko lehen saioan

Amaia Núñez

Ordizia

Osteguna, 2 urria 2025, 20:13

Comenta

Ikasturte berriarekin batera gogotsu helduko die Ordiziako Irakurle Taldeak gaurtik aurrera irakurketa eta solasaldi berriei. Taldea hilean behin elkartzen da Barrenan azken hilabetean irakurgai izandako liburuaren inguruan solasean aritzera. Euskal Literaturako hamar liburu irakurri zituzten taldekideek iazko ikasturtean eta aurtengo denborandirako irakurgaien zerrenda osatua dute.

Urrian hasi eta ekainera bitartean hamar liburu irakurriko dituzte eta horien inguruan solasean aritzeko tartea hartuko dute hilean behin. Liburuak Ordiziako Udal Liburutegiak jartzen ditu eskuragarri eta beraz, taldean parte hartu nahi duenak nahikoa du liburutegira hurbildu eta liburua eskatzearekin. Ordiziako Udalaren laguntzaz, Irati Goikoetxea beasaindarra arduratuko da aurten ere tertuliak gidatzeaz; bere hitzetan sentipen, bizipen, esperientzia eta iritzi trukerako oso gune aberatsa da Irakurle Taldea.

  • Urriak 3 'Pleibak', Miren Amuriza.

  • Urriak 24 'Ehun zaldi trostan', Ainhoa Urien.

  • Azaroak 28 'Punto Bobo', Itxaso Martin.

  • Abenduak 19 'Ahizpa beltza', Iosune de Goñi.

  • Urtarrial 30 'Espainolak eta euskaldunak', Joxe Azurmendi.

  • Otsailak 27 'Ahazturaren leizea', Paco Roca eta Rodrigo Terrasa.

  • Martxoak 27 'Juana', Jon Artano.

  • Apirilak 24 'Dantzaldia', Irène Némiuovsky.

  • Maiatzak 22 'Zoriona edo antzeko zerbait', Karmele Mitxelena.

  • Ekaina Segurako Irakurle Taldeak aukeratuko du Goierriko Irakurleen Topaketarako.

  • Saio guztiak udal liburutegian, 18 00etan.

Horretaz gain, euskal literatura ezagutu eta orotariko gaietan sakontzeko aukera ematen du irakurle taldeak, baita ikasturtean zehar bi idazlerekin aurrez aurreko solasa izateko aukera ere. Dagoeneko oso egonkortua dagoen taldera ordiziar guztiak gonbidatu eta animatu nahi dituzte, ateak zabal-zabalik ditu taldeak.

Ikasturte osoko liburu zerrenda osatua du taldeak, partaideen gogo-nahiak kontuan hartuta osatu dutena. Saio guztiak Barrena Kultur Etxeko Udal liburutegian egingo dituzte arratsaldeko 18:00etan. Ikasturte honetako gaurko lehenengo saioan Miren Amurizaren 'Pleibak' eleberria izango dute hizpide. Gainera, hilabete honetan saio bikotza izango dute gainera, urriaren 24an ere elkartuko baitira. Bigarren egun horretan Ainhoa Urienen 'Ehun zaldi trostan' landuko dute.

Ondorengoetan euskaraz idatzitakoak irakurgaien gehiengoa izango badira ere, euskarara ekarritakorik ere irakurtzeko aukera izango dute, besteak beste, Irène Némiuovskyren 'Dantzaldia'.

Azken saioan, ekainekoan, Goierriko Irakurleen Topaketarekin bat egingo dute. Oraingoz sorpresa izango da, Segurako Irakurle Taldeak aukeratuko baitu egun horretarako irakurketa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  8. 8 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  9. 9 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irakurle taldeak ikasturte berria abiatuko du ostiral honetan Irati Goikoetxearen gidaritzapean

Irakurle taldeak ikasturte berria abiatuko du ostiral honetan Irati Goikoetxearen gidaritzapean