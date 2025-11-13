Importante triunfo del primer equipo de balonmano en Bergara

Amaia Núñez ordizia. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El primer equipo de balonmano urdiña logró una importante victoria en la última jornada al imponerse al Soraluce BKE, en Bergara, por 26-28. Al ser un rival directo, que les precedía en la clasificación, con los puntos sumados ascienden e intercambian posiciones y se colocan en cuarto lugar, a un punto del segundo y del tercero.

Tal y como esperaban, resultó un partido igualado. En el primer tiempo dominó el conjunto local, aunque al descanso llegaron empatados a 14. La reacción del Ordizia Siglo XX continuó en el segundo tiempo, logrando una pequeña renta que los mahoneros consiguieron igualar, a 26 a falta de 5 minutos. En la recta final solo marcó el equipo urdiña.

Era un partido trascendental para los ordiziarras, que respondieron bien tanto en defensa, donde abortaron 19 intentos del Soraluce BKE, como en ataque, donde solo fallaron 9 de los intentos de gol. Con dos victorias consecutivas, intentarán encadenar más para mantenerse en lo alto de la tabla. Esta semana, recibirán al Txingudi Goibar. El partido será el domingo a las 13.30 en Majori.

El sénior femenino cayó derrotado frente al Saieko por 19-26. Las ordiziarras llegaron al descanso por delante, pero diez minutos malos al inicio de la segunda parte lastraron el resto del encuentro e hizo imposible la victoria. A pesar de las dos derrotas consecutivas, se mantiene en la zona media-alta de la tabla, a 2 puntos del tercer clasificado. Este domingo recibirá al Tolosa, tercer clasificado, a las 11.30 en Majori.

En cambio, el Sugaar OET, senior masculino de segunda territorial volvió a la senda de la victoria al imponerse al Txingudi por 28-15. Los urdiñas realizaron un buen juego defensivo que fue la base de su triunfo.

El equipo se mantiene en la zona media, encabezando el pelotón de los que siguen a la cabeza. Desde el club destacan la progresión de los jugadores, que son un seguro para cuando les toque ayudar al primer equipo los jugadores. Este domingo se enfrentarán al Leizaran a las 11.00 en el polideportivo de Urnieta.

El juvenil masculino se impuso al Txingudi, 37-23. El Autopia Talleres OETE mantuvo su línea de eficiencia en ataque y en defensa. Mañana sábado se enfrentará al Atmosfera Bergara a las 15.00 horas en el polideportivo Labegarieta.

El juvenil femenino de segundo año venció 26-23 al Elgoibar. Las jugadoras ordiziarras mantienen una buena línea de juego, a la que le está acompañando una buena racha de resultados. Situado en la zona alta de la clasificación, el equipo comparte la segunda plaza con el Eibar y el Egia. El juvenil femenino de primer año ganó en Arrasate por 25-29. El encuentro fue tan igualado como tenían previsto. Con este resultado el conjunto urdiña iguala al arrasatearra en la clasificación y ambos, junto al Hernani, comparten la segunda plaza.

El cadete masculino venció en Andoain, 40-45 al Leizaran. En un partido donde las defensas no existieron los ordiziarras consiguieron marcar más goles y llevarse la victoria. Con este resultado el equipo se sitúa en la zona media de la tabla y mantiene la ilusión de seguir ascendiendo.

El cadete femenino de segundo año se impuso al Urola 30-32. Las urdiñas supieron darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo. Lograron un parcial de 14-18 les dio la victoria. En cambio, el Kirkil OET, cadete femenino de primer año, perdió 23-25 frente al Saieko, en Majori. El equipo se sitúa tercero, casi consolidado en esta fase de la competición.

El infantil masculino ganó 16-18 al Leizaran. Los jugadores no asimilaron su superioridad y sufrieron más de lo que debido para hacerse con la victoria, con la que se asientan en la zona media. El infantil femenino perdió frente al Elgoibar, 7-26. A pesar de la clara derrota, desde el club destacan el trabajo del joven equipo urdiña, que recibía al líder invicto.