Fiesta especial para celebrar Gau Beltza o Noche de Ánimas el viernes

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Era tradición celebrar la Noche de Ánimas o Gau Beltza el 31 de octubre, la víspera del Día de Todos los Santos. Aunque en el siglo XX se perdió en gran medida, en los últimos años se ha recuperado en algunos municipios. En Ordizia, Hitzaro Euskara Elkartea ha organizado diversos talleres para dar a conocer esta costumbre popular a los más jóvenes.

Este año, estas actividades se complementan con una programación especial coordinada desde el departamento de cultura del Ayuntamiento en el que colaborarán diversas entidades locales. «En la cultura vasca tenemos muchas tradiciones y costumbres y en los últimos años veíamos que Gau Beltza va cogiendo fuerza. Este año hemos pensado en dar un paso más y darle un sitio en el pueblo», explicó Izaro Intsausti, técnica de Cultura.

Así, el próximo viernes la Plaza Mayor acogerá la programación que comenzará a la tarde-noche. A partir de las 19.00 Marta Art impartirá un taller de manualidades. Al mismo tiempo, habrá un photocall en el que los miembros de la asociación de fotografía Ortzadar sacarán fotos a los trajes de ese día y los integrantes del Ordizia Rugby elkartea venderán castañas asadas.

A partir de las 19.00 habrá manualidades, photocall, castañas asadas y un espectáculo de slackline a cargo del grupo Orekatu

A continuación, el grupo Orekatu ofrecerá un espectáculo de slackline y juego de luces con temática de Gau Beltza en la Plaza Mayor a las 20.00. Seguidamente, concierto del grupo de música Lurhats.

Este es el primer año que se organiza un programa conjunto a nivel de municipio, pero tienen en mente ampliarlo para el año que viene, según adelantó Intsausti. «Dado que el 31 de octubre será entonces sábado, nos gustaría que el llamamiento se extendiera a los centros escolares y a las diferentes comunidades, y que Gau Beltza se convirtiera en una iniciativa que surja desde y para el pueblo».