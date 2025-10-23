Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las dos sesiones de la Mesa de Cuidados tuvieron una amplia participación. O. U.

Ordizia

Escucha activa para diseñar un nuevo modelo de cuidados

La Mesa de Cuidados realizó su primera actividad para conocer de primera mano la realidad de los cuidadores

Amaia Núñez

Ordizia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Crear un modelo de cuidados comunitario es el objetivo de la Mesa de Cuidados de Ordizia, que ha empezado a dar sus primeros pasos en ... esa dirección. Tras constituirse hace un año, durante estos meses han trabajado internamente los ciudadanos y agentes que lo forman. Este mes han realizado la primera actividad pública con la que quieren acercarse a la ciudadanía para «encontrarnos, conocernos y relacionarnos».

