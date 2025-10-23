Escucha activa para diseñar un nuevo modelo de cuidados

Crear un modelo de cuidados comunitario es el objetivo de la Mesa de Cuidados de Ordizia, que ha empezado a dar sus primeros pasos en ... esa dirección. Tras constituirse hace un año, durante estos meses han trabajado internamente los ciudadanos y agentes que lo forman. Este mes han realizado la primera actividad pública con la que quieren acercarse a la ciudadanía para «encontrarnos, conocernos y relacionarnos».

La actividad se centró en un ejercicio que denominaron 'Escucha comunitaria'. El objetivo de la reunión era «conocerse y, a su vez, escuchar a las personas y agentes del pueblo que se mueven en torno al cuidado lo que tienen que decir sobre el tema», según explicaron. Para ello realizaron sesiones de mañana y de tarde para acercarse a todas esas personas.

Los organizadores destacan la participación masiva en ambas sesiones, en la que resaltan la diversidad de perfiles que asistieron. «Impulsada por intereses y motivaciones similares, se estuvo construyendo conjuntamente en torno al mismo tema». Entre otros, asistieron representantes del movimiento feminista, de Zuhaizti y del centro de día; enfermeras, trabajadoras profesionales de cuidados, cuidadoras familiares, representantes de colegios, jubilados, miembros de diferentes asociaciones de la localidad y vecinos.

Al inicio de las reuniones presentaron brevemente la Mesa de Cuidados, con los pasos llevados a cabo hasta ahora. A continuación, formaron grupos y en cada uno reflexionaron y debatieron sobre diferentes aspectos relacionados con los cuidados. Para finalizar el ejercicio, compartieron a través de dibujos las ideas surgidas en los grupos, donde «compartieron muchas ideas importantes», como por ejemplo: «más que la necesidad de trabajar el tema de los cuidados, la urgencia; la importancia de reconocer el valor de los trabajos de cuidado, la importancia de dignificar los trabajos de cuidado, la necesidad de fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, las redes relacionales y las relaciones intergeneracionales...»

Tras esta primera toma de contacto, próximamente organizarán más actividades desde la Mesa de Cuidados. El organismo es abierto y pueden unirse todos los vecinos interesados en el mismo.