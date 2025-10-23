Escucha activa para diseñar un nuevo modelo de cuidados

OrdiziaEscucha activa para diseñar un nuevo modelo de cuidados
La Mesa de Cuidados realizó su primera actividad para conocer de primera mano la realidad de los cuidadores
Ordizia
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17
Crear un modelo de cuidados comunitario es el objetivo de la Mesa de Cuidados de Ordizia, que ha empezado a dar sus primeros pasos en ... esa dirección. Tras constituirse hace un año, durante estos meses han trabajado internamente los ciudadanos y agentes que lo forman. Este mes han realizado la primera actividad pública con la que quieren acercarse a la ciudadanía para «encontrarnos, conocernos y relacionarnos».
La actividad se centró en un ejercicio que denominaron 'Escucha comunitaria'. El objetivo de la reunión era «conocerse y, a su vez, escuchar a las personas y agentes del pueblo que se mueven en torno al cuidado lo que tienen que decir sobre el tema», según explicaron. Para ello realizaron sesiones de mañana y de tarde para acercarse a todas esas personas.
Los organizadores destacan la participación masiva en ambas sesiones, en la que resaltan la diversidad de perfiles que asistieron. «Impulsada por intereses y motivaciones similares, se estuvo construyendo conjuntamente en torno al mismo tema». Entre otros, asistieron representantes del movimiento feminista, de Zuhaizti y del centro de día; enfermeras, trabajadoras profesionales de cuidados, cuidadoras familiares, representantes de colegios, jubilados, miembros de diferentes asociaciones de la localidad y vecinos.
Al inicio de las reuniones presentaron brevemente la Mesa de Cuidados, con los pasos llevados a cabo hasta ahora. A continuación, formaron grupos y en cada uno reflexionaron y debatieron sobre diferentes aspectos relacionados con los cuidados. Para finalizar el ejercicio, compartieron a través de dibujos las ideas surgidas en los grupos, donde «compartieron muchas ideas importantes», como por ejemplo: «más que la necesidad de trabajar el tema de los cuidados, la urgencia; la importancia de reconocer el valor de los trabajos de cuidado, la importancia de dignificar los trabajos de cuidado, la necesidad de fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, las redes relacionales y las relaciones intergeneracionales...»
Tras esta primera toma de contacto, próximamente organizarán más actividades desde la Mesa de Cuidados. El organismo es abierto y pueden unirse todos los vecinos interesados en el mismo.
