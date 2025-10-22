Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concejales de EAJ-PNV en las escaleras de Garagartza. EAJ-PNV

Ordizia

EAJ-PNV de Ordizia exige garantizar la accesibilidad universal

El grupo jeltzale reclama al Gobierno municipal que actúe «con urgencia» para corregir las deficiencias detectadas en varios puntos del municipio

Amaia Núñez

ordizia.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:08

El grupo municipal de EAJ-PNV exige al Ayuntamiento garantizar la accesibilidad universal «de una vez», para que todas las personas «—también aquellas con movilidad reducida— puedan utilizar en igualdad de condiciones» los espacios y servicios públicos del municipio.

El grupo jeltzale advierte que en Ordizia todavía existen puntos con «dificultades evidentes», como por ejemplo, el acceso al polideportivo Majori desde el instituto Oianguren «no es adecuado», y las escaleras de Garagartza carecen de barandilla de la zona de arriba, «lo que reduce la seguridad y la facilidad de uso para las y los peatones».

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que «analice de inmediato» estas situaciones y ponga en marcha soluciones concretas, cumpliendo con la normativa de accesibilidad y con los principios de universalidad.

En palabras de Joseba Aranburu, portavoz del grupo EAJ-PNV en Ordizia, «que todas las personas puedan utilizar los espacios públicos en igualdad de condiciones no es un lujo, es un derecho». Por ello, indica que «el Gobierno municipal no puede seguir mirando hacia otro lado. La accesibilidad no es una cuestión secundaria ni estética: es una obligación social, moral y legal».

Asimismo, los jeltzales insisten en que la accesibilidad «no afecta únicamente a las personas con discapacidad o movilidad reducida, sino también a las personas mayores, familias con niñas y niños pequeños, y a toda la ciudadanía que quiere moverse libremente por su pueblo». Por ello, tiende la mano al Gobierno municipal para trabajar conjuntamente en este ámbito, aunque advierte que Ordizia «no puede permitirse otra legislatura perdida entre diagnósticos y excusas. Actuar es una cuestión de responsabilidad. Si queremos un pueblo inclusivo y humano, la accesibilidad debe ser una prioridad real», concluye .

