La concejala Agurtzane Antoñana en Goen Kale. EAJ-PNV

Ordizia

EAJ-PNV exige al Gobierno municipal que cuide de los espacios públicos

Reclama al Ayuntamiento que actúe para «garantizar» la seguridad y «mantenimiento» en Goen Kale y el solar de la calle Euskal Herria

Amaia Núñez

ordizia.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El grupo municipal de EAJ-PNV de Ordizia solicita al Gobierno municipal que tome medidas para el correcto mantenimiento de las zonas públicas, especialmente en la calle Goen 3-1, un punto del municipio que, según los jeltzales, necesita una actuación integral para mejorar su estado y garantizar la seguridad del entorno. Desde el grupo jeltzale recuerdan que el mantenimiento de todos los espacios del municipio es una obligación del propio Ayuntamiento, que debe velar porque tanto las zonas públicas como aquellas de propiedad privada que afectan al espacio urbano se mantengan en buen estado, seguras y con una imagen digna del pueblo.

En este sentido, el portavoz Joseba Aranburu explicó que «Goen Kale 3-1 necesita una salida y una puesta a punto inmediata. Es una oportunidad perfecta para hacerlo coincidir con las obras de renovación de Kale Nagusia 2, y así aprovechar los trabajos ya en marcha para dejar la zona en condiciones adecuadas». Asimismo, Aranburu señaló que «no podemos mirar hacia otro lado ante parcelas deterioradas o sin mantenimiento que afectan directamente al entorno público. El Ayuntamiento debe recordar a sus propietarios que tienen el deber de conservarlas adecuadamente, por seguridad y por respeto al resto de vecinos».

Los jeltzales insisten en que la buena conservación del entorno urbano no es solo una cuestión estética, sino también de seguridad y de calidad de vida. «Cada barrio y cada calle deben ser espacios habitables y seguros. Esa es la obligación de un Ayuntamiento que se toma en serio el bienestar de su gente», añadió Aranburu.

El grupo EAJ-PNV de Ordizia reclama al equipo de gobierno de EH Bildu una planificación «seria» de mantenimiento urbano, que «evite la degradación de zonas concretas» y que garantice «una imagen cuidada y coherente» de todo el municipio. «Nuestro compromiso es con una Ordizia cuidada, viva y segura. No se trata de grandes obras, sino de mantener bien lo que tenemos y de hacerlo con responsabilidad», remarcó Aranburu.

