Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La agrupación japonesa Sopra Il Fiume es una de las participantes en el Certamen de Masas Corales de Tolosa.

Ordizia

El coro japonés Sopra Il Fiume ofrecerá un concierto el jueves en la iglesia

La formación participa en el Certamen Internacional de Masas corales de Tolosa

Amaia Núñez

Ordizia

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21

Comenta

La música volverá a llenar Ordizia las próximas semanas con el ciclo Barroco Aire. Como prolegómeno, este jueves el coro japonés Sopra Il Fiume, ... de Japón, que participa estos días en el Certamen Internacional de Masas Corales de Tolosa, ofrecerá un concierto en la iglesia Santa Maria de la Asunción a las 20.00 horas. La formación nipona se fundó en 2018, con el objetivo de crear un coro donde los jóvenes pudieran reunirse y participar activamente en la música, en la prefectura de Saitama, una zona donde las actividades corales son populares entre una amplia gama de generaciones, desde estudiantes de secundaria hasta adultos. El nombre 'Sopra il fiume' significa 'sobre el río en italiano. En este caso, alude a la ciudad de Kawagoe, en la prefectura de Saitama, que es su base principal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El coro japonés Sopra Il Fiume ofrecerá un concierto el jueves en la iglesia

El coro japonés Sopra Il Fiume ofrecerá un concierto el jueves en la iglesia