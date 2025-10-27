El coro japonés Sopra Il Fiume ofrecerá un concierto el jueves en la iglesia

La música volverá a llenar Ordizia las próximas semanas con el ciclo Barroco Aire. Como prolegómeno, este jueves el coro japonés Sopra Il Fiume, ... de Japón, que participa estos días en el Certamen Internacional de Masas Corales de Tolosa, ofrecerá un concierto en la iglesia Santa Maria de la Asunción a las 20.00 horas. La formación nipona se fundó en 2018, con el objetivo de crear un coro donde los jóvenes pudieran reunirse y participar activamente en la música, en la prefectura de Saitama, una zona donde las actividades corales son populares entre una amplia gama de generaciones, desde estudiantes de secundaria hasta adultos. El nombre 'Sopra il fiume' significa 'sobre el río en italiano. En este caso, alude a la ciudad de Kawagoe, en la prefectura de Saitama, que es su base principal.

En su corta trayectoria, el coro ha participado en festivales nacionales en Japón y diversos certámenes. El pasado año ganaron el primer premio en el Concurso Vocales de la región de Kanto. Asimismo, obtuvo el quinto lugar y un Premio de Oro en la división general del Concurso Nacional de Grupos Vocales del país nipón, y, en verano, debutó en la etapa nacional del Concurso Coral de Japón en la división general, donde recibió también un Premio de Oro.

Oroith Txiki en Tolosa

Por otra parte, la coral infantil Oroith Txiki participó el sábado en la representación de la cantata infantil 'Cantania - 50 milioi segundo' organizado por la Federación de Coros de Gipuzkoa, en colaboración con la Confederación de Coros del País Vasco.

La coral ordiziarra, dirigida por Zuhara Etxabe, fue una de las ocho que estrenó la versión en euskera de la cantata musical adaptada del catalán. La iniciativa se enmarcó dentro del proyecto Korukiri, promovido y gestionado por la Confederación de Coros del País Vasco con la intención de ofrecer propuestas atractivas que posibiliten la dinamización de los coros infantiles federados en Euskal Herria.