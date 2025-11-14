Concierto de Musbika Ensemble este domingo en Barroko Aire

Amaia Núñez Ordizia Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Dentro de la 40 edición del festival 'Barroko Aire. Días de música barroca', este domingo, 16 de noviembre, será el turno del grupo Musbika Ensemble. El concierto, con entrada gratuita, será a las 18.30 horas.

Musbika Ensemble presentará su programa 'Fray Francisco Kuruzelegi Askarraga: el compositor vasco olvidado'. Nacido en Elgoibar, Kuruzelegi fue un gran compositor, pero su obra es prácticamente desconocida en el País Vasco. Su música se ha conservado e interpretado en México, «donde ha sido valorada».

La agrupación de música de cámara presentará en Ordizia una propuesta para recuperar la obra del compositor, organista, organero y prelado general de la orden Franciscana. Piezas como 'Misa Vizcaína', 'Magnificat' y 'Laudate Dominum' mostrarán la riqueza compositiva de Kuruzelegi, combinando sus raíces vascas con su influencia en América. El programa de Musbika quiere colocar en el lugar que merece en la historia de la música vasca a Fray Francisco Kuruzelegi y su obra.

Asimismo, las familias podrán presenciar el ensayo abierto previo que realizarán a las 16.30 horas. En el mismo los intérpretes trasladarán su pasión por la música, explicarán la obra a los más pequeños e intentarán resolver sus dudas.