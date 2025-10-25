La Oficina de Energía de Goierri refuerza su servicio con la llegada del otoño

Con la llegada del otoño, el consumo de energía en los hogares vuelve a aumentar y, con él, las facturas de electricidad y gas. Ante ... esta situación, la Oficina de Energía de Goierri recuerda que continúa ofreciendo un servicio gratuito de atención y asesoramiento para todas las personas de la comarca que deseen entender mejor su consumo y reducir los costes energéticos de sus hogares.

El servicio, impulsado por Goieki y los 18 ayuntamientos del Goierri con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, busca acompañar a la ciudadanía en el uso responsable y eficiente de la energía. Desde la oficina explican que muchas personas desconocen cómo interpretar sus facturas o cómo ajustar su contrato a sus verdaderas necesidades, por lo que el asesoramiento resulta especialmente útil en esta época del año.

La Oficina de Energía ofrece ayuda práctica en cuestiones cotidianas: desde analizar y optimizar las facturas de luz y gas, hasta tramitar cambios de contrato o de potencia, informarse sobre el bono social y las subvenciones disponibles, o recibir consejos personalizados para ahorrar energía. Además, el servicio se adapta a las circunstancias de cada hogar, orientando sobre hábitos de consumo y mejoras que pueden suponer un ahorro significativo a medio y largo plazo.

Para acercar el servicio a toda la comarca, la oficina realiza atención presencial en varios municipios. Cada lunes atiende en el Ayuntamiento de Lazkao, los miércoles en Beasain (Martina Maiz, 3), y los viernes en el Ayuntamiento de Ordizia, dentro de la Oficina de Atención Ciudadana. También se puede acudir a la sede de Goieki, en Ordizia (Arranomendia 5, edificio NBF), de lunes a jueves por la tarde. En función de la demanda, el servicio puede desplazarse a otros municipios del Goierri, con el objetivo de llegar a todas las localidades que lo necesiten.

Desde la oficina se recomienda solicitar cita previa, ya sea de forma presencial o contactando por teléfono (843 739 988) o correo electrónico (energia.goieki@goierri.eus). También es posible realizar consultas por estas vías, sin necesidad de desplazarse de manera personal a la oficina.