Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Mus Txapelketa antolatuko da gaur Intxaur Frontoian

A. N.

ZIZURKIL.

Ostirala, 5 abendua 2025, 20:22

Comenta

Gaur arratsaldean Mus Txapelketa antolatuko da Intxaur Pilotalekuan. Lehiaketa irekia izango da parte hartu nahi duten bikoteentzako. Izena emateak 15:15etan irekiko dira, bikoteko 30 euroko prezioarekin.

Txapelketa 16:00tan hasiko da eta 3 ustel eta 30 tantuetara jokatuko da. Irabazlek txapela eta diru-bilketaren %40a eramango dute. Bigarren sailkatuek diru-bilketaren %25a eta trofeoa eta hirugarrenek diru-bilketaren %15a. Bihar igandea, beriz, eskuz banakako pilota txapelketako partida jokatuko da Intxaur frontoian 12:00etan. Infantl mailako partida izango da, Ziotza pilota eskolako Aizpurua, Behar Zanako Muxikaren aurka.

Dantza ikastaroa

Urtarriletik aurrera helduentzako dantza ikastaroa emango du Bukalai dantza taldeak. Parte hartu nahi dutenek Udal bulegoetan izena eman beharko dute abenduaren 17ra bitartean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mus Txapelketa antolatuko da gaur Intxaur Frontoian