Mus Txapelketa antolatuko da gaur Intxaur Frontoian

Tolosa GoierriMus Txapelketa antolatuko da gaur Intxaur Frontoian
A. N.
ZIZURKIL.
Ostirala, 5 abendua 2025, 20:22
Gaur arratsaldean Mus Txapelketa antolatuko da Intxaur Pilotalekuan. Lehiaketa irekia izango da parte hartu nahi duten bikoteentzako. Izena emateak 15:15etan irekiko dira, bikoteko 30 euroko prezioarekin.
Txapelketa 16:00tan hasiko da eta 3 ustel eta 30 tantuetara jokatuko da. Irabazlek txapela eta diru-bilketaren %40a eramango dute. Bigarren sailkatuek diru-bilketaren %25a eta trofeoa eta hirugarrenek diru-bilketaren %15a. Bihar igandea, beriz, eskuz banakako pilota txapelketako partida jokatuko da Intxaur frontoian 12:00etan. Infantl mailako partida izango da, Ziotza pilota eskolako Aizpurua, Behar Zanako Muxikaren aurka.
Dantza ikastaroa
Urtarriletik aurrera helduentzako dantza ikastaroa emango du Bukalai dantza taldeak. Parte hartu nahi dutenek Udal bulegoetan izena eman beharko dute abenduaren 17ra bitartean.