Mendi irteera mikologikoa azaroaren 9an

Tolosa GoierriMendi irteera mikologikoa azaroaren 9an
J. Z.
olaberria.
Asteazkena, 29 urria 2025, 20:35
Arkupe elkarteak eta udalak mendi irteera mikologikoa antolatu dute azaroaren 9rako, igandea, goizeko 09:00etan hasita. Jardueraren prezioa 8 eurokoa izango da, eta Unai Fernandes (Aranzadi Zientzia Elkartea) izango da saioaren gidaria. Irteeran zehar, parte-hartzaileek perretxikoen ezaugarri nagusiak ezagutzeko aukera izango dute, baita mendian aurkitutako espezieak sailkatzeko ere. Jarduerak izaera didaktikoa izango du, eta mikologiaren inguruko azalpenak eta praktika uztartuko ditu.
Izena emateko epea azaroaren 3a baino lehen amaituko da (udaletxean edo Arkupe elkartean).