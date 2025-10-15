PNV resalta la modernización del polideportivo local

J. ZABALA LAZKAO. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Según ha informado el grupo de EAJ-PNV de Lazkao, la renovación del polideportivo municipal Joxemiel Barandiaran constituye 'una apuesta estratégica' del grupo jeltzale dentro de su proyecto de mejora de las infraestructuras locales. La formación asegura que se trata de una obra clave para el municipio, que permitirá mejorar los servicios deportivos y de ocio y 'beneficiar a las y los lazkaotarras', pese a la oposición de EH Bildu.

Desde el partido explican que el proyecto, considerado uno de los más ambiciosos de la legislatura, se ha desarrollado en tres subfases. La primera, finalizada en abril de 2023, consistió en la construcción de nuevos vestuarios. La segunda, concluida en julio de 2024, incluyó la creación de una piscina de 25x12,5 metros con seis calles, así como la renovación integral de las instalaciones, incorporando mejoras en eficiencia energética, tratamiento del agua y calidad del aire.

La tercera fase, que según EAJ-PNV se espera finalizar en noviembre de este año, contempla el derribo de la antigua piscina y la construcción de una nueva más pequeña y accesible, junto con la incorporación de una sauna, zonas para socorristas y la mejora de vestuarios y aseos.

EAJ-PNV recuerda que EH Bildu mostró su oposición al proyecto desde el inicio, cuestionando la necesidad de una renovación tan amplia. No obstante, los jeltzales afirman haber mantenido 'su compromiso con el municipio', destacando que «mientras otros ponían trabas, nosotros hemos seguido adelante para ofrecer un mejor futuro a las y los lazkaotarras».

Según el comunicado, el polideportivo Joxemiel Barandiaran ha incrementado su número de usuarios, y con esta renovación se busca responder a la creciente demanda y garantizar unas instalaciones 'modernas, accesibles y de calidad'.