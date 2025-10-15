Lazkao formará a la ciudadanía en primeros auxilios y desfibriladores

JOSU ZABALA lazkao. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:46 Comenta Compartir

La Cruz Roja y el Ayuntamiento han anunciado la puesta en marcha de un curso de formación en Primeros Auxilios Básicos (PAB) y Desfibrilación Semiautomática Externa (DESA), con el objetivo de dotar a la ciudadanía de las herramientas y conocimientos necesarios para actuar con eficacia en situaciones de emergencia.

El curso se celebrará el día 29, en el propio ayuntamiento de Lazkao, en horario de 18.30 a 20.00 horas. Según informan los organizadores, la actividad está abierta a toda la población, sin necesidad de experiencia previa, ya que el propósito principal es acercar la formación sanitaria básica a la ciudadanía y fomentar la capacidad de respuesta ante accidentes o emergencias cotidianas.

Formación práctica

Durante la sesión, los participantes recibirán formación teórica y práctica en las principales técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y en el uso adecuado de los desfibriladores semiautomáticos (DESA). Estas herramientas son fundamentales en los primeros minutos tras un paro cardíaco, cuando una actuación rápida puede resultar decisiva para salvar una vida.

El curso incluirá simulaciones prácticas con maniquíes, permitiendo a los asistentes poner en práctica lo aprendido en un entorno controlado. De esta forma, podrán ganar seguridad y confianza a la hora de intervenir en una situación real. La formación será impartida por instructores certificados de Cruz Roja, que garantizarán un enfoque pedagógico, participativo y adaptado al nivel de cada participante.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 20, tanto a través de la página web municipal (lazkao.eus) como de manera presencial en las oficinas del ayuntamiento. Las plazas son limitadas, por lo que desde la organización se recomienda realizar la inscripción lo antes posible.

Los organizadores destacan que «La capacidad de actuar rápidamente en una emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte»,

Con este curso, ambas entidades buscan reforzar la preparación de la población ante posibles situaciones de urgencia, promoviendo una cultura de prevención y respuesta activa.

Además, el Ayuntamiento recuerda que Lazkao cuenta ya con varios desfibriladores instalados en espacios públicos, y este tipo de formaciones ayudan a que cada vez más personas sepan utilizarlos correctamente. La colaboración con la Cruz Roja permite garantizar la calidad de la enseñanza y reforzar el compromiso con la seguridad y salud de todos los lazkaotarras.