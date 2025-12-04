El cine y la ópera llenarán Areria durante el mes de diciembre

J. ZABALA Lazkao. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

Areria ha presentado la programación cinematográfica para este mes, una propuesta diversa y atractiva pensada para satisfacer a todos los públicos. Durante los próximos días, se proyectarán tanto películas dirigidas al público adulto como títulos infantiles, complementadas con un concierto y una ópera en pantalla que llegará durante los próximos días, enriqueciendo la oferta cultural local.

Para el público adulto, se han programado cuatro películas que se proyectarán durante los fines de semana y los lunes, manteniéndose estos últimos como el día del espectador. Entre los títulos destacados se encuentran 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', que podrá verse mañana a las 19.30 y 22.00, el domingo a las 19.30 y el lunes a las 19.00 y 21.00. Completan la programación cinematográfica adulta 'Nürnberg, Singular y Coartadas', ofreciendo una selección variada que combina documentales, drama y cine de autor.

El público infantil también contará con una programación especialmente pensada para ellos. Durante diciembre se proyectarán películas como 'Los Tipos Malos 2', 'Tigre Galdua', 'Zootrópolis 2' y 'Misión Santa', garantizando diversión y entretenimiento para los más pequeños. Las sesiones buscan crear un espacio familiar donde los niños puedan disfrutar de historias llenas de imaginación y valores positivos.

Con esta programación, Lazkao refuerza su apuesta por la cultura y el ocio, ofreciendo alternativas para todos. Cine, música y ópera se combinan durante el mes de diciembre para convertir Areria en un punto de encuentro cultural.