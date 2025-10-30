El Ayuntamiento llama al respeto y la convivencia en los espacios públicos

El Ayuntamiento ha lanzado un mensaje claro a la ciudadanía: es necesario reforzar el respeto, la convivencia y el buen uso de los espacios ... públicos. En los últimos meses, el Consistorio ha recibido un número creciente de quejas vecinales relacionadas con comportamientos incívicos protagonizados, en su mayoría, por grupos de jóvenes que se reúnen en parques y zonas comunes, especialmente durante las tardes y noches de los fines de semana y los días festivos.

Entre las incidencias registradas se encuentran ruidos excesivos, música a alto volumen, pintadas y grafitis, así como el lanzamiento de objetos —huevos, frutas o piedras— hacia viviendas cercanas, generando molestias y preocupación entre los vecinos. En algunos casos, incluso, las personas que han tratado de dialogar con los autores de estas conductas se han encontrado con respuestas despectivas o faltas de respeto, una situación que ha contribuido a aumentar la sensación de malestar en determinadas zonas del municipio.

Ante esta realidad, el Ayuntamiento ha querido mostrar su preocupación y compromiso con el bienestar y la convivencia vecinal, recordando que los espacios públicos son patrimonio de todos y deben ser lugares de encuentro, disfrute y convivencia. «Los parques, plazas y zonas de ocio son espacios para compartir, pero siempre dentro del marco del respeto mutuo y la responsabilidad colectiva que todos debemos tener», destacan desde el Consistorio.

Respeto y colaboración

Por ello, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y, en particular, a las familias, para que en el ámbito doméstico se fomente el diálogo sobre la importancia de cuidar el entorno, respetar las normas básicas de convivencia y mantener una actitud responsable en los espacios comunes. El respeto hacia los demás y hacia lo que es de todos, subrayan, «se aprende desde casa y es la base de una comunidad sana y cohesionada».

El Consistorio recuerda que Lazkao es un municipio que siempre se ha caracterizado por su convivencia pacífica y su compromiso social, y confía en que, con la implicación de todos, se pueda revertir esta situación. Además, el Ayuntamiento no descarta reforzar las labores de vigilancia y limpieza en los puntos más conflictivos, al tiempo que seguirá promoviendo actividades educativas y de sensibilización entre la juventud para fomentar actitudes responsables.

«Queremos que Lazkao siga siendo un pueblo agradable, seguro y respetuoso, donde todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de sus calles, parques y plazas con tranquilidad», concluyen desde el Ayuntamiento, insistiendo en que la convivencia es una tarea compartida que requiere el compromiso de toda la comunidad.