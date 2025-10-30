Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desde el Ayuntamiento denuncian actos incívicos durante los últimos tiempos. UDALA

Lazkao

El Ayuntamiento llama al respeto y la convivencia en los espacios públicos

El Consistorio muestra su preocupación por «los comportamientos incívicos detectados en parques y zonas comunes»

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

El Ayuntamiento ha lanzado un mensaje claro a la ciudadanía: es necesario reforzar el respeto, la convivencia y el buen uso de los espacios ... públicos. En los últimos meses, el Consistorio ha recibido un número creciente de quejas vecinales relacionadas con comportamientos incívicos protagonizados, en su mayoría, por grupos de jóvenes que se reúnen en parques y zonas comunes, especialmente durante las tardes y noches de los fines de semana y los días festivos.

Te puede interesar

