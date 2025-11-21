El Areria planifica un fin de semana completo «contra el mal tiempo»

J. Z. lazkao. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

La agenda cultural local afronta los próximos días con propuestas pensadas para todos los públicos. Ópera, cine y un animado encuentro de coros juveniles marcarán la actividad en Areria Aretoa durante este fin de semana y el inicio de la nueva semana.

El foco se sitúa en el cine. La película 'Un Simple Accidente se estrenará' hoy con dos sesiones, a las 19.30 y a las 22.00. El público podrá volver a verla el domingo a las 19.30 y, para cerrar la programación, el lunes habrá dos nuevos pases a las 19.00 y a las 21.00.

La música coral también tendrá su espacio. Mañana a las 17.00 horas se celebrará el Encuentro de Coros Juveniles Kantuan Dantzan, una cita que reunirá a jóvenes intérpretes y pondrá el canto en el centro de la jornada.

Reunión para las fiestas

El Ayuntamiento convoca una reunión pública para la organización de las fiestas de San Prudencio 2026. La cita será el miércoles 26 de noviembre, a las 18.00 horas, en la casa consistorial. Durante la reunión se discutirán las actividades y se recogerán propuestas para las fiestas.