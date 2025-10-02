Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hamalau urteko ibilbidea osatu du Joxe Mari Luengok udal politikan. UDALA

Zizurkil

Joxe Mari Luengok zinegotzi kargua utzi du 14 urteko ibilbidearen ondoren

Azken urteotan Luengorekin elkarlanean aritu diren zinegotziez eta lankideez inguratuta egon zen azken udalbatzan

Amaia Núñez

Zizurkil

Osteguna, 2 urria 2025, 20:12

Comenta

Joxe Mari Luengok zinegotzi karguari uko egin zion iraileko ohiko osoko bilkuran. Hamalau urteko udal politika ibilbideari amaiera eman zion. Azken udalbatzan urte hauetan guztietan harekin aritutako zinegotzi eta lankideetako asko gerturatu ziren, bide horretan erakutsitako konpromisoari eta gertutasunari esker ona adierazteko.

Luengo herriko alkate izan zen zortzi urtez, eta azken sei urteetan zinegotzi gisa jarraitu du herritarren alde lanean. Zizurkilgo Udaletik adierazi dutenez, «bere jardunak izaera argi bat izan du beti: politika herriaren zerbitzura ulertzea, elkarlanaren bidetik».

Maite Amenabar alkateak hunkituta agurtu zuen Luengoren udal politikari dagokion garaia. Berarekin elkarbanatu duten ibilbidea «ohorea» izan direla aitortu zuen, bere esperientzatik eta jarreratik «asko ikasi» duela aitortu zuen. «Politika herriaren aldeko zerbitzu bezala ulertzeko modu horretatik, beti elkarlanetik». Hemendik aurrera, jubilatu ondoren, «atseden hartzeko eta familiaz gozatzeko garaia» izango du. Hala ere, Udalean utzitako arrastoa jarraituko dutela adierazi zuen, «zure lanak eta zure ekarpenek gure herriaren etorkizunean ere jarraituko dute». Oposizioko kideek ere esker oneko hitzak eskaini zizkioten.

Tertulia literarioak

Plazida Otaño liburutegian tertulia literarioak hasiko dira berriz hilabete honetatik aurrera. Datorren asteartean, urriaren 7an, 17:30ean. Zadie Smith idazlearen 'Dientes blancos' eleberria landuko dute, Monica Leivak gidatuta gaztelaniazko literatura saioen baitan.

Euskarazko tertulian, berriz, Iratxe Retolazaren 'Pleibak' liburua izango dute hizpide urriaren 27an, 17:30etik Aurrera, Miren Amuriza idazleak gidatutako saioan.

Gainera, beste bi hitzordu ere egingo dituzte udal liburutegian urrian. Hilaren 17an, palestinarren testuen irakurketa kolektiboa egingo da 17:30ean hasita, eta, jarraian, txapa tailerra egingo dute.

Hilaren 24an haurren irakurketa klubaren saioa egingo da Ainhoa Sukiak gidatuta. 'Zizare ia-ia hegalaria eta beste ia-ia fabula batzuk' liburua irakurriko dute gaztetxoek.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  8. 8 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  9. 9 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Joxe Mari Luengok zinegotzi kargua utzi du 14 urteko ibilbidearen ondoren

Joxe Mari Luengok zinegotzi kargua utzi du 14 urteko ibilbidearen ondoren