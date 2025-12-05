Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Iraganera bidaia izeneko escape street-a Aiara iritsiko da bihar goizaldean

J. Z.

ataun.

Ostirala, 5 abendua 2025, 20:21

Aia iraganera salto egiteko prest dago. Udalerriko Turismo Zerbitzuak Iraganera bidaia izeneko escape street berria aurkeztuko du, bihar goizean estreinatuko dena 11:30ean Aia auzoko erdigunean. Antolatzaileek azaldu dutenez, kaleetan barrena egingo den esperientziak 'istorioak, izenak eta sekretuak piztuko ditu', eta parte hartzaileei erronka eta pistaz betetako ibilbide bat proposatuko die, saioan zehar proposatutako erronkei aurre egiteko.

Jokoaren narrazioaren arabera, Aiako harri zaharren artean antzinako dardara bat esnatu da, eta haizeak istorioak ekarri ditu berriro kalera. Parte hartzaileek oihartzun horiek jarraitu beharko dituzte, aztarnak bildu eta iraganaren ateak zabaltzeko. Antolatzaileek adierazi dute escape street ez dela kasualitatea edo jolas hutsa 'Pauso bakoitzak pista bat gordetzen du, eta ausardia bakarrak gidatuko du jarraian'.

Jarduera familian edo taldeka egiteko egokituta dago, eta herriko kaleak izango dira eszenatoki nagusiak. Turismo zerbitzuak jakinarazi duenez, Aiako kaleetan iraganeko ateak zabalduko dira eta parte hartzaileek istorioaren beste aldera iritsi beharko dute erronkak gaindituz.

Izen-ematea eta informazio gehiago jasotzea posible izango da Aiako Turismo Zerbitzuaren bidez aiaturismoa.eus helbidean, 943 835 389 telefono-zenbakian edo aia.escapestreet@gmail.com helbidera idatziz.

