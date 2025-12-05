Ipuin kontaketa saioa egongo da asteazkenean kultur etxean

A. N. ZIZURKIL. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Maite Franko kontalariak ipuin kontaketa saioa eskainiko du asteazkenean, hilaren 10ean, kultur etxean, 18:00etan. Kontaketa 4 eta 8 urte bitarteko haurrei zuzenduta egongo da.

Bizi-Nahi

El club Bizi-Nahi ha comenzado el reparto del aguinaldo para sus socios. Para recoger el obsequio habrá que pasar por las oficinas de la sociedad de lunes a viernes de 11.00 a 12.30 horas. El 22 de diciembre será el último día.

Asimismo, el día 19 celebrarán Santo Tomás con un pintxo de txistorra, a partir de las 12.00 en el salón de los jubilados. Por otro lado, la Asamblea General será el día 8 de enero, a las 17.00 en el salón del club, a la que todos los socios están invitados a asistir.