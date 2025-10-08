Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los participantes de Izalbira, en el inicio del nuevo curso. UDALA

Idiazabal

Izalbira inicia el curso con su primera salida en Idiazabal

J. ZABALA

IDIAZABAL.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

El programa Izalbira, que promueve la actividad física y los hábitos saludables entre las personas mayores de Idiazabal, celebró este martes por la mañana su primera salida del curso. La iniciativa, consolidada ya como una cita semanal en el municipio, tiene como objetivo fomentar el ejercicio, las relaciones sociales y el bienestar general a través de paseos accesibles y agradables por el entorno del pueblo.

A partir de ahora, las personas participantes se reunirán cada martes a las 11.00 en la plaza principal. En caso de mal tiempo, la actividad se trasladará al frontón Igarondo, donde se realizarán diferentes ejercicios adaptados. Tras el paseo o la sesión de movimiento, el grupo suele disfrutar de un momento de convivencia compartiendo una taza de caldo o un pequeño hamaiketako, reforzando así el componente social de la actividad y disfrutando de la jornada.

