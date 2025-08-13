Día de la Asunción en el Santuario de Gurutzeta

Amaia Núñez idiazabal. Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:23 Comenta Compartir

Mañana viernes, día de la Asunción, en el barrio de Serotegi, donde está ubicado el Santuario de Gurutzeta, se celebrará misa a las 11.00 de la mañana. Una vez finalizada, en la campa se ofrecerá un lunch por parte del Ayuntamiento. La fiesta estará amenizada por los trikitilaris.