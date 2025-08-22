Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Idiazabal

Cambio de horario de misas con motivo de San Bartolomé

Amaia Núñez

idiazabal.

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43

Mañana domingo, día 24 de agosto, festividad de San Bartolomé y fiestas de Zegama, el horario de las misas en Idiazabal sufrirá modificaciones. Por ello. la eucaristía se celebrará a las 9.30 de la mañana en el Convento de las Hermanas de la Providencia y a las 13.00 del mediodía en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcangel. Este cambio solamente afectará a las celebraciones de mañana.

Arantzazura erromesaldia

Aurten ere Arantzazura erromesaldia antolatu du Idiazabalgo parrokiak. Irailaren 7an egingo da irteera eta parte hartu nahi dutenek Arantxa Mer-tzerian izena eman beharko dute irailaren 1a, astelehena, baino lehen. Autobusaren prezioa 5 eurokoa da eta bazkaltzera geratu nahi dutenentzat, 25 euro, bertan ordainduko direnak.

Erromesaldiko egunean, autobusa 10:10ean aterako da elizaren ondoko geltokitik.

