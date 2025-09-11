Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La corredora local Amaia Insausti, durante uno de los ascensos de la pasada edición de la prueba. ZABALA

Idiazabal

La Axari Trail regresa este domingo a Idiazabal con todo por decidir en la Kopa

La XII edición del memorial Mikel Garmendia volverá a reunir a corredores y aficionados en un ambiente festivo

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Idiazabal

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:40

Los idiazabaldarras se preparan para vestirse de corto y recibir a los amantes del trail este domingo, con motivo de la celebración de la ... XII edición de la Axari Trail Mikel Garmendia Memoriala. La carrera, que ya es una cita ineludible en el calendario deportivo de la comarca, reunirá a cientos de corredores y corredoras que volverán a disfrutar de un recorrido exigente pero espectacular, rodeado de montañas y del calor de los vecinos del municipio.

