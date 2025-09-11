La Axari Trail regresa este domingo a Idiazabal con todo por decidir en la Kopa

Los idiazabaldarras se preparan para vestirse de corto y recibir a los amantes del trail este domingo, con motivo de la celebración de la ... XII edición de la Axari Trail Mikel Garmendia Memoriala. La carrera, que ya es una cita ineludible en el calendario deportivo de la comarca, reunirá a cientos de corredores y corredoras que volverán a disfrutar de un recorrido exigente pero espectacular, rodeado de montañas y del calor de los vecinos del municipio.

Como en años anteriores, la prueba contará con dos modalidades. La distancia corta será de 16 kilómetros y 750 metros de desnivel positivo, un trazado explosivo que exige velocidad y resistencia, ideal para quienes buscan una experiencia intensa sin adentrarse en las largas distancias.

La prueba reina llevará a los participantes a recorrer las cumbres más emblemáticas de la zona. El itinerario pasa por lugares tan conocidos como Esparru, Dorronsoro Gaiña y Atxurbi, puntos en los que se combinan la dureza física con vistas privilegiadas del entorno natural de Goierri. El barro o la climatología, siempre determinantes en septiembre, añadirán un componente extra de emoción a una carrera que nunca deja indiferente. Las previsiones climatológicas, son favorables para la jornada del domingo, aunque el agua hará acto de presencia en las jornadas previas, humedeciendo el terreno.

La Axari Trail no es solo una competición. Año tras año, se ha consolidado como un día de encuentro entre corredores, acompañantes y vecinos, que se vuelcan para animar en diferentes puntos del recorrido y para dar un ambiente festivo al evento. El pueblo entero se implica en la organización, y los aplausos desde los márgenes del trazado se convierten en un aliciente fundamental para quienes afrontan la dureza de la prueba.

Además de rendir homenaje a Mikel Garmendia, la Axari Trail simboliza el espíritu del deporte de montaña: esfuerzo, superación personal y compañerismo. El ambiente de meta y la animación en las calles de Idiazabal son ya una imagen clásica de la jornada.

Clave en la Goierri Trail Kopa

Otro de los atractivos de la cita será su influencia en la Goierri Trail Kopa, el circuito comarcal que aglutina distintas carreras de montaña de la zona. Los puntos en juego en Idiazabal serán decisivos para mantener o escalar posiciones en la clasificación, lo que asegura la participación de nombres destacados de la comarca y de corredores que buscan asegurar su lugar en el podio final de la Kopa. Con solo una prueba más en juego (Korosti Trail de Legazpi el 12 de octubre), la emoción estará más que servida.

La previsión es que la Axari Trail vuelva a llenar las calles y senderos de corredores, público y voluntarios que, juntos, harán de la jornada un nuevo éxito. La organización ya ha dejado todo preparado para que no falte detalle, en una cita anual que sigue creciendo año tras año como uno de los grandes referentes del trail en Goierri y Gipuzkoa.