Idiazabal

Andre Mariaren jaiotza ospakizuna Gurutzetako ermitan

J. Z.

IDIAZABAL.

Ostirala, 5 iraila 2025, 20:27

Datorren astelehenean, irailaren 8an Ama Birjinaren jaiotza ospatzen du Elizak, eta horren harira kristau elkartea Gurutzetako Andra Mariren ermitan elkartuko da . Ospakizuna arratsaldeko 17:00etan hasiko da, eta bertan bi ekitaldi egingo dira: errosarioaren otoitza eta Hitzaren liturgia.

Antolatzaileek azaldu dutenez, parte hartzaileek elkarrekin igotzeko aukera izango dute, ermitara bertaratu nahi duen oro aukera gerturatzeko aukera izateko. Kotxerik ez dutenentzat 16:45ean ibilgailua partekatzeko aukera egongo da; kotxean bakarrik joanez gero, sakristiaren ondora gerturatzea eskatu dute, bidaia errazteko asmoz.

