Festividad Inmaculada Concepción

El próximo lunes, festividad de la Inmaculada Concepción, las misas serán como todos los domingos, a las 9.00 horas. y a las 13.00 horas. en la parroquia, y a las 10.00 horas. en Guruzpe. El domingo, por ser festivo, no habrá misa de víspera. La Inmaculada Concepción de María es también patrona de Nicaragua. Por este motivo, el lunes a las 19.00 de la tarde se celebrará una misa especial a la que están invitadas todas las familias nicaragüenses para que honren a su patrona.