Emakume artisauen laugarren azoka egingo da igande honetan

Tolosa GoierriEmakume artisauen laugarren azoka egingo da igande honetan
A. N.
Irura.
Asteartea, 21 urria 2025, 20:32
'Aurreko bi edizioek eduki zuten arrakasta ikusirik, Emakume Artisauen IV. Azoka antolatu du Irura Moretuz elkarteak bihar iganderako. Goizean, 11:00etatik aurrera, esparru anitzetako emakume artisauek beraien ekoizpenak aurkeztu eta salgai izango dituzte plazan.
Mota ezberdinetako ekoizpenak aurkeztuko dira, besteak beste, bitxiak, arropa, makramez egindakoak eta abar. Gainera, janari postuak ere egongo dira. Azoka 14:00ak arte egongo da irekita.
Ipuin kontaketa gaur
Itziar Saenz de Ojer pedagogo eta kontalariak 'Xanduli manduli... Arimen Gaueko kontuak' ipuin kontaketa eskainiko du gaur liburutegian. Bi saio egingo dira: 17:30ean 6-9 urte bitarteko haurrentzat eta 18:15ean 10-12 urtekoentzat.