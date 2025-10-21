Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Emakume artisauen laugarren azoka egingo da igande honetan

A. N.

Irura.

Asteartea, 21 urria 2025, 20:32

Comenta

'Aurreko bi edizioek eduki zuten arrakasta ikusirik, Emakume Artisauen IV. Azoka antolatu du Irura Moretuz elkarteak bihar iganderako. Goizean, 11:00etatik aurrera, esparru anitzetako emakume artisauek beraien ekoizpenak aurkeztu eta salgai izango dituzte plazan.

Mota ezberdinetako ekoizpenak aurkeztuko dira, besteak beste, bitxiak, arropa, makramez egindakoak eta abar. Gainera, janari postuak ere egongo dira. Azoka 14:00ak arte egongo da irekita.

Ipuin kontaketa gaur

Itziar Saenz de Ojer pedagogo eta kontalariak 'Xanduli manduli... Arimen Gaueko kontuak' ipuin kontaketa eskainiko du gaur liburutegian. Bi saio egingo dira: 17:30ean 6-9 urte bitarteko haurrentzat eta 18:15ean 10-12 urtekoentzat.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Emakume artisauen laugarren azoka egingo da igande honetan