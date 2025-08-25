«Dos meses después de la riada seguimos sin camino y con un poste eléctrico a punto de caerse»

Más de dos meses después de la excepcional tormenta que azotó Goierri, un poste eléctrico que fue arrancado casi de cuajo del suelo por la ... violencia con la que bajó el agua aquella noche del 13 de junio continúa tumbado en el barrio Larrumbe de Ikaztegieta. Sus vecinos, entre los que se encuentran Imanol Maiz y Patxi Ulanga, denuncian la situación de «peligro» y de «abandono» que sienten por parte de las instituciones e Iberdrola.

El barrio, con varios caseríos y dos empresas, tiene a su lado un pequeño arroyo que «ha multiplicado por cuatro su anchura y su rastro», cuenta Ulanga, después de aquella noche de tormenta, que dejó hasta 108,7 litros por metro cuadrado en apenas dos horas en la cercana Alegia. Diez semanas después, «lo único que ha cambiado es el caudal del agua, que ahora en verano es menor. Aparte de eso, no tenemos ninguna novedad y estamos empezando a desesperarnos», lamenta Maiz.

Además del poste colgante, el agua también se llevó por delante el camino del barrio y el pequeño puente que servía de acceso al baserri. «Al principio entendíamos que nuestro caso no fuera prioritario porque no vivimos ahí, pero mi padre de 83 años acude al baserri todos los días y también solemos ir nosotros regularmente». Lo mismo que Ulanga, que reside en Beasain. «La reclamación de daños la he dirigido a la Diputación de Gipuzkoa a través del Ayuntamiento de Ikaztegieta, y comprendo que todavía no se haya hecho nada, pero no que no haya obtenido ninguna respuesta».

Sin poder moverlo

En cuanto al poste, «la electricidad llega», un factor clave para Iberdrola. «Como funciona y nos da electricidad, no lo tratan como una avería», explica Maiz, que precisa que «el poste está colgando y en vez de sujetar los cables, son los cables los que lo sostienen a él». Califica la situación de «desesperante», entre otras cosas por cómo son las pocas respuestas que han recibido. «El poste está ahora en medio del arroyo y URA, la Agencia Vasca del Agua, no nos deja poner el poste ahí. Hace un mes firmamos un contrato con Iberdrola para reubicarlo en nuestros terrenos, fuera del camino del agua. Les pregunté cuándo iban a venir a instalarlo, y me dijeron que en menos de un mes. Hace dos semanas les llamé, y la respuesta fue que el poste no está en stock. ¿Cómo puede Iberdrola dar esa respuesta?».

Ampliar

El poste está ahora en terrenos de un tercero y el objetivo es reubicarlo en terrenos de Maiz, en un punto más alto y estable. Pero para ello es necesario recuperar el camino de acceso. «Hemos hecho limpieza y tenemos un montón de cosas para tirar, pero no podemos porque no hay manera de cargar la furgoneta al no haber camino».

Para Iberdrola no hay avería porque el poste funciona, y ha respondido que no lo sustituye al «no haber stock de postes»

«El Ayuntamiento me ha pedido un presupuesto de lo que podría costar el camino, pero no sé si hará falta hacer solo el camino o también el puente pequeño, porque el agua ha abierto otro arroyo de cinco metros. Quizás hay que pedir un puente nuevo, y el presupuesto va a ser más alto que el valor de nuestro baserri y de nuestros terrenos», apunta resignado. «No podemos hacer nada porque lo primero que hay que hacer es quitar el poste, que está en medio. Es la casa en la que nació mi padre, un baserri viejo y no sabemos qué hacer».