Patxi Ulanga observa el poste de electricidad, que continúa inclinado y sostenido por los cables.
Ikaztegieta

«Dos meses después de la riada seguimos sin camino y con un poste eléctrico a punto de caerse»

Vecinos de Ikaztegieta denuncian la situación de «abandono» que sufren desde las lluvias de junio, sin acceso a sus caseríos y con un puente destruido

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

Más de dos meses después de la excepcional tormenta que azotó Goierri, un poste eléctrico que fue arrancado casi de cuajo del suelo por la ... violencia con la que bajó el agua aquella noche del 13 de junio continúa tumbado en el barrio Larrumbe de Ikaztegieta. Sus vecinos, entre los que se encuentran Imanol Maiz y Patxi Ulanga, denuncian la situación de «peligro» y de «abandono» que sienten por parte de las instituciones e Iberdrola.

