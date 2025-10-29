Urrup Antzerkia presenta en el Usurbe 'Biztanlerik gabeko etxeko biztanleak'

El grupo Urrup Antzerkia, referente del teatro aficionado en el Goierri, vuelve a los escenarios con una nueva propuesta cargada de humor, enredo y ... talento local. Su última obra, titulada 'Biztanlerik gabeko etxeko biztanleak', se estrenará este viernes, a las 20.30 horas en el teatro Usurbe. Las entradas, con un precio de 6 euros, ya están disponibles en taquilla y a través de la web del propio teatro.

Con más de tres décadas de trayectoria, Urrup Antzerkia ha consolidado un estilo propio, caracterizado por el cuidado en la puesta en escena, la cercanía con el público y una apuesta constante por el teatro en euskera y castellano. Fundado en Ordizia y dirigido desde sus inicios por Rosa Rojo, el grupo ha representado a lo largo de los años un amplio repertorio de obras clásicas y contemporáneas, manteniendo vivo el espíritu teatral en los municipios del Goierri.

En esta ocasión, Urrup trae a escena una adaptación de una obra del célebre dramaturgo español Enrique Jardiel Poncela, maestro del humor absurdo y de las situaciones disparatadas. 'Biztanlerik gabeko etxeko biztanleak' (literalmente, 'Los habitantes de una casa sin habitantes') conserva la esencia del autor: una historia ingeniosa que combina misterio, ironía y momentos de hilarante confusión.

La trama arranca en una noche fría, cuando don Raimundo, un periodista, y su chófer Gregorio sufren una avería en plena carretera, en medio de un bosque. Buscando refugio, encuentran una vieja casa aparentemente deshabitada, aunque pronto descubrirán que no está tan vacía como parece. En ese escenario se cruzan otros periodistas en busca de una exclusiva, una banda de delincuentes y una misteriosa mujer, dando pie a una sucesión de malentendidos, sustos y carcajadas.

Según adelantan desde Urrup, «la obra mantiene el espíritu irreverente y satírico de Jardiel, pero lo acerca a nuestro público con una adaptación que juega con el ritmo y la expresividad de los actores, sin perder el toque clásico del teatro de humor».

Un elenco entregado

El montaje cuenta con un reparto coral integrado por Gorka Lariz, Jose Luis Elorza, Marisol Cavero, Miguel Ángel Veliz «Lillo», Ana Martínez, Itsaso Ortega, Oskar Rebelo, Oihan Gorostiaga y Urtzi Gorostiaga, todos ellos miembros de Urrup Antzerkia. La adaptación y traducción han corrido a cargo del propio grupo, que ha trabajado durante meses en la actualización del texto y en la preparación de la puesta en escena.

El diseño técnico, tanto de luces como de sonido, estará a cargo de Julen Iraola, pieza fundamental del equipo, que aporta una ambientación que combina lo misterioso y lo cómico, acorde con la atmósfera de la obra.