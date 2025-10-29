Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El elenco de actores del grupo ordiziarra Urrup, preparado para la función que se ofrecerá este viernes en el teatro Usurbe. URRUP

Beasain

Urrup Antzerkia presenta en el Usurbe 'Biztanlerik gabeko etxeko biztanleak'

El veterano grupo teatral goierritarra estrena este viernes la divertida adaptación de una obra de Jardiel Poncela

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

El grupo Urrup Antzerkia, referente del teatro aficionado en el Goierri, vuelve a los escenarios con una nueva propuesta cargada de humor, enredo y ... talento local. Su última obra, titulada 'Biztanlerik gabeko etxeko biztanleak', se estrenará este viernes, a las 20.30 horas en el teatro Usurbe. Las entradas, con un precio de 6 euros, ya están disponibles en taquilla y a través de la web del propio teatro.

