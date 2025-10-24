Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jauregi y Cia celebran un tanto en un partido. ZABALA

Beasain

El torneo de fútbol sala entre cuadrillas coge ritmo

J. Z.

BEASAIN.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58

Diez cuadrillas compiten en una nueva edición que vuelve a llenar de ambiente la cancha del colegio Murumendi

El pasado fin de semana regresó el Torneo de Fútbol Sala Intercuadrillas de Beasain, una cita ya tradicional que reúne cada año a las cuadrillas del municipio en un ambiente deportivo y festivo. Este año son diez los equipos participantes: Matxi, Rushbiñarte –vigente campeón–, Zulo, Butxo, Bombo, Sasi, Kener, Ikusbi, Kelder y Dunker.

Tras una primera jornada llena de emoción, la fase liguera continúa este fin de semana. La segunda jornada dio comienzo ayer, viernes, a las 18.00 horas, con el duelo entre Kener y Zulo. La competición sigue este sábado a partir de las 13.10 en el patio de Murumendi, con el enfrentamiento entre Matxi y Bombo, seguido por los partidos Kelder vs. Dunker (14.00) y Sasi vs. Rushbiñarte (14.50).

Desde la organización animan a todos los beasaindarras a acercarse al recinto para seguir los partidos y disfrutar del ambiente que caracteriza a este torneo, un clásico de las cuadrillas y una cita que combina competitividad, humor y espíritu comunitario.

