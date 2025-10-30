Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Servicio gratuito de transporte al cementerio el día de Todos los Santos

J. Z.

BEASAIN.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento, en colaboración con Cruz Roja, ofrecerá mañana un servicio gratuito de transporte al cementerio destinado a facilitar el acceso a todas las personas, especialmente a quienes tienen dificultades de movilidad.

El servicio, financiado por el consistorio y gestionado por Cruz Roja, busca garantizar que todos los vecinos puedan rendir homenaje a sus familiares y amigos en esta jornada tan señalada. En caso de alta demanda, el servicio se reforzará para atender adecuadamente a toda la ciudadanía.

Los autobuses saldrán desde la parada de la plaza Barrendain (junto a la parada de la estación de tren). Los horarios de subida al cementerio serán a las 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 14.00 horas, mientras que las bajadas se realizarán a las 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 y 14.30 horas.

diariovasco Servicio gratuito de transporte al cementerio el día de Todos los Santos