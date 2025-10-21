Sei bertsolari kantuan ostiral honetan Usurbe antzokiko taula gainean

BeasainSei bertsolari kantuan ostiral honetan Usurbe antzokiko taula gainean
J.Z.
beasain.
Asteartea, 21 urria 2025, 20:32
Ostiralean bertso giro aparta izango da Beasainen, Arrano Kultura Elkarteak antolatutako saioaren eskutik. Ekitaldia Usurbe Antzokian izango da, arratsaldeko 19.00etan. Taula gainean sei bertsolari arituko dira: Nerea Ibarzabal, Amets Arzallus, Igor Elortza, Alaia Martin, June Aiestaran eta Aitor Sarriegi.
Sarrerak sei euroan daude salgai jada, eta bi modutara eskuratu ahal izango dira: zuzenean Usurbe Antzokian edo usurbe.eus webgunean. Antolatzaileek gonbidapena luzatzen diete bertsozale guztiei, saio bizia eta giro ederra bermatuta baitaude.