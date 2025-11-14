Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Proyección de películas en el teatro Usurbe par este fin de semana

J. Z.

beasain.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

El teatro Usurbe mantiene una variada programación para los próximos días, con opciones para todos los públicos. Hoy sábado se proyectará la película infantil 'Super Elfkinak' a las 16.45 horas, mientras que 'La cena' se podrá ver en dos sesiones, a las 19.15 y 22.15 horas.

Mañana domingo se repetirá la misma propuesta, con 'Super Elfkinak' a las 16.45 y dos pases de 'La cena', a las 19.15 y 21.45 horas.

El lunes, día del espectador, el público podrá disfrutar nuevamente de 'La cena', en esta ocasión a las 17.00 y 19.30 horas. Las entradas tendrán un precio reducido.

Por último, el martes 18 será el turno del cineclub, que se encargará de proyectar la película 'On Falling' en versión original subtitulada en euskera (VOSE) a las 20.15 horas. Las entradas están a la venta en la web y en la taquilla digital y en la taquilla tradicional.

