El municipio reivindica la fuerza de la comunidad local de cara al 25N

beasain. Lunes, 24 de noviembre 2025

El Ayuntamiento marca este 25 de noviembre con un mensaje firme. En su declaración recalcan que la violencia machista no se combate solo desde las instituciones, sino también desde la comunidad. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el consistorio se suma a la declaración consensuada por Emakunde, EUDEL y las tres Diputaciones Forales. Recuerdan que la violencia machista genera miedo, vergüenza y silencio, lo que aísla a las mujeres que la sufren y refuerza la sensación de impunidad. Este aislamiento se agrava en colectivos con mayor riesgo de soledad o desvinculación comunitaria, como mujeres mayores, del ámbito rural, con discapacidad, migrantes u otras situaciones de vulnerabilidad.

La declaración pone el foco en la fuerza de las redes comunitarias. La cercanía entre vecinas, amistades o cuadrillas facilita la detección temprana de señales de alerta y permite actuar antes. A su vez, las comunidades feministas, desde la sororidad, pueden proteger física y emocionalmente a las mujeres que sufren violencia.

El Ayuntamiento recuerda que las entidades locales tienen la responsabilidad de promover comunidades activas y vigilantes frente a la violencia machista, así como de impulsar un modelo de convivencia que acoja, integre y proteja a las mujeres. En esta línea, Beasain renueva su compromiso para llevar a cabo diversas actuaciones alineadas con la declaración institucional. Entre ellas, fortalecer las redes de proximidad mediante espacios de encuentro y actividades comunitarias; impulsar programas de acogida e integración para personas recién llegadas, con especial atención a mujeres migrantes.

El Consistorio también desarrollará campañas de sensibilización para combatir discursos que legitiman o banalizan la violencia machista. Además, promoverá la movilización ciudadana ante casos de violencia para mostrar rechazo colectivo y solidaridad con las víctimas. Otra de las líneas de trabajo será impulsar alianzas con cuadrillas y espacios festivos para fomentar relaciones igualitarias y romper con comportamientos machistas y misóginos.

Lanzan un llamamiento a toda la ciudadanía para que actúe como agente activo en la erradicación de la violencia machista.

Este 25-N se celebran los actos centrales previstos para esta fecha. Tras las actividades desarrolladas durante las últimas semanas, como la proyección del documental 'Wikiemakumeak', la obra de teatro 'Lotura Basatiak', la charla sobre educación sexual o el bertso saio ' Tabuen kutxatik Oholtzara', hoy será el turno de los eventos finales. A las 18.00 hroas se inaugurará el Panel Morado en la plaza Erauskin, en un acto organizado por el Consejo de Igualdad local. Después, a las 18.30, tendrá lugar la concentración impulsada por la Asamblea Feminista. El coro de ASMUBE interpretará 'Canción sin miedo', acompañado de la performance 'Ez gara lorontziak'.