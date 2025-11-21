Kontxi Simón expone 'Berbizi papera' en el Aterpe

J. Z. Beasain. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Hasta el 14 de diciembre, Aterpe Taberna acoge la exposición 'Berbizi papera – Nueva vida al papel', una propuesta artística de Kontxi Simón centrada en la experimentación con materiales reciclados y en la búsqueda de nuevas posibilidades expresivas a partir del papel. La autora presenta una serie en la que el papel no es solo soporte, sino materia viva. Rasgado, moldeado, superpuesto o transformado, cada pieza muestra el potencial creativo de los materiales.