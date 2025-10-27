Jornada especial para mostrar los sabores del otoño y el trabajo de los productores locales

El mercado semanal vivirá este martes una jornada especial dedicada a los productos locales y de temporada. Con la llegada del otoño, el Ayuntamiento ha ... querido rendir homenaje al trabajo de las y los productores del municipio y de los pueblos vecinos, organizando una muestra que combinará tradición, sabor y sostenibilidad. La cita se celebrará dentro del habitual mercado de los martes, entre las 8.00 y las 13.30 horas, en la plaza.

El objetivo de la iniciativa es claro: poner en valor la producción de proximidad, reconocer el esfuerzo del sector primario y reforzar el papel social y económico que el mercado desempeña desde hace décadas. En palabras de los responsables municipales, «el mercado sigue siendo el corazón de la vida social y económica de Beasain. El trabajo de las y los productores, junto con la calidad de sus productos, son aliados de nuestra salud y del cuidado del medio ambiente». Con este espíritu, la jornada buscará acercar a la ciudadanía a quienes, desde los caseríos y proyectos agroecológicos, sostienen la economía local y mantienen vivas las tradiciones del territorio.

Durante toda la mañana, el corazón del mercado se transformará en un pequeño escaparate del otoño goierritarra. Cada baserritarra o productor participante contará con un espacio propio donde mostrará cuatro productos representativos de su trabajo. Junto a cada muestra se incluirá el nombre del productor o productora, su origen y una breve descripción, para que los visitantes puedan conocer mejor la historia que hay detrás de cada alimento. La propuesta busca que el público no solo compre, sino que entienda el valor de lo que consume y el esfuerzo que implica producir con criterios de sostenibilidad y cercanía.

Entre los participantes se encuentra Jose Antonio Elosegi, del caserío Oñatibia Txiki de Gabiria, que presentará sus manzanas ecológicas de la nueva cosecha. Jon Etxeberria, apicultor de Ataun, regresará al mercado con su miel ecológica recién recogida, procedente de colmenares situados en Goierri, así como en los montes de Álava y Navarra. Josetxo Mendia, del caserío Altzibar de Zegama, ofrecerá una selección de hortalizas ecológicas cultivadas con métodos respetuosos con el medio ambiente. Desde el caserío Iturriotz, en el camino hacia Altzaga, Patxi Arizmendi traerá hortalizas de temporada, manzanas, frutos secos y legumbres.

También participará Maria Luisa Urrestarazu, del caserío Ondarre de Arriaran, con sus hortalizas y huevos caseros, así como Azanza Mintegia, desde Zaldibia, con una colorida muestra de flores y plantas. Una de las novedades de este año será la incorporación del proyecto agroecológico Artzabaltza, de Altzaga, impulsado por Ander del Río, que participará por primera vez en el mercado de Beasain con sus panes y pastas ecológicas elaboradas con materias primas locales. Su presencia refuerza la apuesta del mercado por abrir espacio a nuevas generaciones de productores comprometidos con la sostenibilidad.

Degustación de pintxos

Uno de los momentos más esperados llegará a las 11.00 horas, cuando el cocinero Iker Markinez, del Kaxola, prepare en directo una degustación de pintxos elaborados con los productos de los propios baserritarras. Los pintxos se distribuirán de manera gratuita entre las personas que se acerquen al mercado.