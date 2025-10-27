Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los productos otoñales cobran fuerza en la última recta final del año en el mercado local. ZABALA

Beasain

Jornada especial para mostrar los sabores del otoño y el trabajo de los productores locales

El mercado de este martes acogerá una exposición de productos de temporada y una degustación gratuita de pintxos

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21

Comenta

El mercado semanal vivirá este martes una jornada especial dedicada a los productos locales y de temporada. Con la llegada del otoño, el Ayuntamiento ha querido rendir homenaje al trabajo de las y los productores del municipio y de los pueblos vecinos, organizando una muestra que combinará tradición, sabor y sostenibilidad. La cita se celebrará dentro del habitual mercado de los martes, entre las 8.00 y las 13.30 horas, en la plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

