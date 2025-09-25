Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Igartza Musika Zikloa retoma su actividad hoy en el Usurbede la mano de Bilaka Kolektiboa. C. COSTA

Beasain

'iLaUNA', la propuesta de Bilaka Kolektiboa que llega este viernes al Usurbe

Igartza Musika Zikloak ofrece una experiencia escénica que invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida en el Teatro Usurbe

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:44

Este viernes, a las 20.30 horas, el teatro Usurbe acogerá la última propuesta de Bilaka Kolektiboa, titulada 'iLaUNA', dentro del ciclo Igartza Musika Zikloa. ... La obra, cuyo título significa Ilargi iragankorra (luna transitoria) en euskera y gascón, invita a los espectadores a reconsiderar la naturaleza efímera de todas las cosas a través de un lenguaje escénico que combina danza, música y performance.

