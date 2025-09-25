Beasain'iLaUNA', la propuesta de Bilaka Kolektiboa que llega este viernes al Usurbe
Igartza Musika Zikloak ofrece una experiencia escénica que invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida en el Teatro Usurbe
Beasain
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:44
Este viernes, a las 20.30 horas, el teatro Usurbe acogerá la última propuesta de Bilaka Kolektiboa, titulada 'iLaUNA', dentro del ciclo Igartza Musika Zikloa. ... La obra, cuyo título significa Ilargi iragankorra (luna transitoria) en euskera y gascón, invita a los espectadores a reconsiderar la naturaleza efímera de todas las cosas a través de un lenguaje escénico que combina danza, música y performance.
'iLaUNA' plantea un diálogo con la noche y el tiempo, explorando tanto la quietud progresiva como la intensidad emocional de los momentos de cambio. La obra se inspira en la tradición de las 'noches negras' que en Euskal Herria celebran a quienes han fallecido, pero lo hace con una mirada contemporánea: buscando cuestionar lo habitual, preguntarse por lo permanente y recibir el enraizamiento y el silencio de la tierra.
Durante cincuenta minutos, los espectadores son invitados a reflexionar sobre los vínculos sensibles que nos enfrenta a la noche y al día, a reimaginar la fugacidad y a experimentar el duelo de lo que fue y no será de manera colectiva. La propuesta combina sonidos de alboka, percusión y adar con seis voces de los intérpretes, mientras la danza crea un espacio en el que lo individual se vuelve universal, las formas se deshacen y la energía interior aflora, permitiendo al público conectar con su cuerpo, su mente y su comunidad.
La obra cuenta con la coreografía y escenografía de Bilaka Kolektiboa, música de Adar, iluminación de Mikel Perez, sonido de Julien Marques y Oihan Delavigne, vestuario de Xabier Mujika y producción y difusión de Naia Iratchet. La coordinación general y regiduría corresponde a Oihan Delavigne, mientras que Marion Cazaubon-Morin se encarga de la administración.
'iLaUNA' se presenta como una oda a la noche, al tiempo, a la contemplación y a la locura serena de los atardeceres de otoño, ofreciendo a quienes la experimenten un reflejo oscuro de los recuerdos y una oportunidad de conectar con lo más profundo de la existencia, invitando a los beasaindarras a disfrutar.
