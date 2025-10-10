Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Diseño de la nueva plaza Barrendain de Beasain. DFG

Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada

La construcción empezará en enero y ha contado con un trabajo previo de investigación para conocer las prioridades de las personas que afrontan esta realidad, que afecta a tres de cada diez guipuzcoanos

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:03

Comenta

La plaza Barrendain de Beasain, ubicada junto a la estación de tren, va a reconvertirse en la primera plaza concebida para combatir la soledad no ... deseada, una realidad que afecta a tres de cada diez guipuzcoanos en la actualidad. El proyecto, del ayuntamiento de la localidad junto a la Diputación de Gipuzkoa y Adinberri, ha contado con un aspecto diferencial respecto a otras actuaciones de estas características, que es la investigación de la UPV/EHU para analizar las necesidades del espacio y el comportamiento de los ciudadanos para así adecuar el espacio de 5.500 metros cuadrados, que ahora cuenta con una rotonda y mayor tráfico de vehículos que el que tendrá al término de los trabajos. Los trabajos tendrán una duración de seis meses y contará con un presupuesto de 1,56 millones de euros.

