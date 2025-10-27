Corte del suministro eléctrico hoy en el Antzizar

J.Z. BEASAIN. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Hoy, entre las 11.00 y las 13.00, el polideportivo Antzizar sufrirá un corte temporal de suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento. Según ha informado el propio polideportivo, Iberdrola debe podar las ramas de varios árboles cercanos a la instalación deportiva, lo que requiere interrumpir temporalmente la línea de alta tensión que abastece el recinto. Por motivos de seguridad, durante el tiempo que duren las labores se suspenderán algunos servicios que dependen del suministro eléctrico. No estarán disponibles: la zona de hidroterapia y las saunas, las máquinas eléctricas del gimnasio de fitness. las salas de tiro con arco y boxeo y los vestuarios 7 y 8.