Convocatoria de la quintada de 1948 para el 7 de noviembre

Las personas nacidas en 1948 tienen una cita el próximo 7 de noviembre, con motivo de la tradicional quintada. El encuentro se celebrará en el restaurante Artzai Enea.

La comida está prevista para las 14.00 horas. Desde la organización se anima a todos los de la quinta del 48 a apuntarse con tiempo .

Para formalizar la inscripción, basta con ponerse en contacto con los organizadores. Las personas interesadas pueden llamar a Pajares, al número 680 728 323, o a Urizar, al 669 147 281.