Beasain suma en Gernika y confirma su mejoría con un punto de valor

El Beasain sigue aferrado a la reacción. Empató sin goles en el estadio de Urbieta ante un Gernika instalado en la zona alta y ... encadena cuatro jornadas seguidas sin perder. El punto no saca aún al equipo del descenso, sino que confirma que el conjunto vagonero ha ganado solidez, carácter y confianza. El choque fue duro y disputado, con pocas llegadas claras, y dejó la sensación de que el Beasain empieza a competir de tú a tú contra rivales que pelean por objetivos muy distintos.

La primera parte tuvo más control vizcaíno, aunque el cuadro vagonero no perdió orden. Los locales buscaron romper desde las bandas, pero el Beasain respondió con disciplina. El conjunto local apenas tuvo trabajo para defender las acometidas beasaindarras allá de un disparo mordido de Pita que llegó sin fuerza y de un cabezazo que se perdió rozando el poste. Por momentos, al Gernika le costó superar la presión y el Beasain aprovechó para encadenar ataques cortos que asentaron al equipo en campo rival.

Tras el descanso, llegó el tramo más agitado del encuentro. El partido se abrió y los dos equipos empezaron a encontrar espacios. El Gernika tuvo tres oportunidades claras: un balón que se le escapó a Artetxe y que el conjunto vizcaíno no acertó a convertir, un disparo que salvó un defensor beasaindarra bajo palos y un nuevo remate del conjunto Gernikarra que el Artetxe detuvo con una intervención decisiva. El guardameta beasaindarra volvió a ser clave y sostuvo al equipo en los momentos de más sufrimiento.

El combinado beasaindarra, por su parte, buscó el gol al contragolpe. Cada recuperación lanzaba a los atacantes hacia campo vizcaíno y hubo varias situaciones prometedoras que no terminaron en remate, pero que obligaron al Gernika a retroceder. Aunque faltó precisión en los últimos metros, los hombres de Arruabarrena transmitieron sensaciónes de peligro y no renunciaron en ningún momento a llevarse los tres puntos.

El empate deja a los locales con sabor a poco, pero en Beasain se valora, y mucho. Frenar a un rival de la zona alta en su propio campo y hacerlo con solidez confirma que el equipo atraviesa su mejor momento desde que comenzó el nuevo curso. Con cuatro jornadas sin perder, la imagen y la sensaciones son otras. El siguiente paso será transformar estas buenas sensaciones en victorias que permitan salir del descenso. El equipo está vivo, la tendencia es positiva y la afición puede agarrarse a algo más que la esperanza. Este próximo fin de semana los beasaindarras se enfrentarán en casa al Alfaro, con 8 puntos ( los mismos que el Beasain). El encuentro (sábado a las 16.30) será un duelo directo por la permanencia, y los locales buscarán mantener la racha.