El beasaindarra Xabier Monreal fue titular en el choque ante el Gernika de la última jornada. PITA

Beasain

Beasain suma en Gernika y confirma su mejoría con un punto de valor

Buscará dar continuidad a su racha el sábado 29 a las 16.30 en Loinaz, donde recibe una nueva oportunidad para acercarse a la salvación

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El Beasain sigue aferrado a la reacción. Empató sin goles en el estadio de Urbieta ante un Gernika instalado en la zona alta y ... encadena cuatro jornadas seguidas sin perder. El punto no saca aún al equipo del descenso, sino que confirma que el conjunto vagonero ha ganado solidez, carácter y confianza. El choque fue duro y disputado, con pocas llegadas claras, y dejó la sensación de que el Beasain empieza a competir de tú a tú contra rivales que pelean por objetivos muy distintos.

