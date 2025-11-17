Basain Burdin Aroko herrixkaren inguruko proiekzioa eta hitzaldia, gaur

Tolosa GoierriBasain Burdin Aroko herrixkaren inguruko proiekzioa eta hitzaldia, gaur
A. N.
anoeta.
Astelehena, 17 azaroa 2025, 20:02
Basagain Burdin Aroko herrixkaren inguruko aurkezpena eskainiko du gaur Xabier Peñalver indusketa lanen zuzendariak. Arratsaldeko 18:00etan herrixkari buruz egindako proiekzioa ikusteko aukera egongo da, Lasarbe aretoan eta, ondoren, Peñalverrek bertan egindako lanak azalduko ditu. Era berean, Skanak enpresak egin duen Basagainen ibilbide birtuala ere aurkeztuko da.