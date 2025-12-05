Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Abierta la inscripción para participar en el campus de baloncesto Azatxo

Podrán inscribirse tanto los menores que forman parte de la Azatxo Saskibaloi Eskola, como los que no

Amaia Núñez

ordizia.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:21

Un año más, Ordizia Saskibaloia ha organizado el campus navideño Azatxo. Serán dos semanas en las que los jóvenes aficionados al baloncesto podrán profundizar en el juego.

El campus se llevará a cabo en Majori los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero. El horario será de 10.00 a 13.00 y la inscripción está abierta a los niños nacidos de 2014 a 2017 tanto los que ya forman parte de la Azatxo Saskibaloi Eskola, como los que no. La inscripción podrá realizarse para una semana o el campus entero. Las clases estarán a cargo de un equipo de monitores y entrenadores compuesto por jugadores de los distintos equipos federados.

La asistencia al campus entero tendrá un precio de 70 euros para quienes están en la cantera del club y de 75 euros para los que no. En el caso de acudir una semana, el precio es de 35 euros para los de Azatxo Eskola y de 55 euros para el resto.

Las inscripciones están abiertas hasta el día 15, jueves, a traves de la web del club, ordiziasaski.eus. En el campus navideño pueden participar tanto los niños y niñas de Ordizia, como de otros municipios.

Partidos de la jornada

Debido a la festividad del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, este fin de semana habrá menos partidos de baloncesto, ya que la mayoría han cambiado la jornada. Aun así, habrá cuatro partidos en Majori. Hoy, el cadete fmenino de rendimiento plata recibirá al Aldapeta Maria a las 09.00 horas en Majori. Seguidamente, el Ordizia Hotel Ordizia se enfrentará al Hernani a las 11.00 horas en Majori, un rival directo.

Mañana domingo, el cadete masculino de rendimiento oro jugará contra el Aldapeta Maria Ikastetxea en Donostia, mientras que en Majori, el infantil femenino de rendimiento oro recibirá al Montajes Olaizola ISB a las 10.45 y el mini femenino de rendimiento al Atlético San Sebastián Anie a las 09.00 horas.

