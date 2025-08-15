Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zubiaren aurretik, mugikorrarekin kontuan izatekoak

Funtsezko alderdi bat sistemak eta aplikazioak etengabe eguneratzea da, erasotzaileek ahuleziak baliatzen baitituzte

DV

Ostirala, 15 abuztua 2025, 17:16

Abuztuaren 15eko zubiarekin, profesional askok bigarren egoitzetatik, hoteletatik edo gailu mugikorretatik lan egingo dute joan-etorrietan. Malgutasun horrek erosotasuna ematen duen arren, smartphoneak ziberdelitugileentzat lehentasunezko helburu bihurtzeko arriskua ere areagotzen du. «Abuztuko zubia une aproposa da erasotzaileentzat, gailu mugikorrak inoiz baino gehiago erabiltzen baitira posta eskuratzeko, dokumentuak berrikusteko edo bezeroekin urruneko kokapenetatik komunikatzeko. Arazoa da talde horietako gehienak ez daudela informazio korporatibo konfidentziala babesteko konfiguratuta», azaldu du Josep Albors ESET Espainiako Ikerketa eta Kontzientziazio zuzendariak.

ESETek enpresei gomendatzen die gailu mugikorrak (MDM) kudeatzeko soluzioak ezartzea, segurtasun-politikak aplikatzeko, sarbideak kontrolatzeko eta datuak urrunetik ezabatzeko, galdu edo lapurtzen badira. Era berean, faktore anitzeko autentifikazioa (MFA) eta sare pribatu birtualak (VPN) erabiltzea funtsezkoa da esposizioa murrizteko, konexio publikoetatik edo ez oso seguruetatik lan egiten denean.

Beste funtsezko alderdi bat sistemak eta aplikazioak etengabe eguneratzea da, erasotzaileek ahuleziak baliatzen baitituzte software deseguneratuan. Gainera, informazio sentikorra zifratzeak eta datu korporatiboetarako sarbidean gutxieneko pribilegioaren printzipioa aplikatzeak eraso-azalera murrizten laguntzen dute.

Kontzientziazioa, ezkuturik onena

Teknologiaz haratago, ESETek gogorarazten du giza faktoreak erabakigarria izaten jarraitzen duela. Phishing-mezuak nola identifikatu jakitea, baimendu gabeko aplikazioak ez instalatzea eta gailu baten galeraren edo konpromisoaren aurrean nola erreakzionatu jakitea dira aldea markatu dezaketen praktikak.

«Egun hauetan, profesional askok ohi baino segurtasun gutxiagoko kokapenetatik eta beti babes egokirik ez duten gailuetatik lan egiten dute. Langilearen kontzientziazioa tresna teknikoak bezain garrantzitsua da datuen filtrazioak edo baimenik gabeko sarbideak prebenitzeko. Teknologia, segurtasun-politika argiak eta hezkuntza digitala behar bezala konbinatuta, enpresek abuztuko eta udako zubiari aurre egin diezaiokete, informazio korporatiboa beharrezkoak ez diren arriskuei azaldu gabe », ondorioztatu du Alborsek.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  5. 5 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  6. 6 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  7. 7 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  8. 8 La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo»
  9. 9 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  10. 10

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zubiaren aurretik, mugikorrarekin kontuan izatekoak

Zubiaren aurretik, mugikorrarekin kontuan izatekoak