Echa una partida con tus hijos... y no te piques demasiado

Aunque sea difícil de digerir, nunca viene mal una cura de humildad. Años atrás, a finales de los 80, ni el mismísimo Bowser se nos resistía como enemigo final en las aventuras de un clásico como Super Mario Bros. Tampoco lo hacía el malvado M. Bison en la fase final de 'Street Fighter' o el Dr. Robotnik en esas carreras de Sonic que nos absorbían durante tantas horas. Treinta años después, quien tuvo retuvo. ¿Seguro?

Si eres de los que aún se engaña con sus supuestas habilidades al mando, no hay mejor manera que demostrarlo estas vacaciones. La clave no es tanto sacar tu espíritu más competitivo (nada oculto, por cierto), sino evitar acabar hincando la rodilla ante la habilidad innata de la que presumen los más pequeños de la casa. Estos son algunos de los videojuegos más adictivos con los que puedes retar a tus hijos y, quién sabe, de paso hacer de aita molón por un día.

1 Mario Kart 8 Deluxe

Un título obligado para los amantes de las carreras locas y todo tipo de 'peques' temerarios al volante. Con un sinfín de personajes animados a elegir (40) y circuitos de dificultad variada (48), garantiza diversión a raudales. Solo hay un problema: pese a las asistencias al pilotaje, es probable que nuestros hijos ejecuten su particular venganza a base de lanzar todo tipo de ítems en el peor momento (caparazón rojo, bob-omb explosivo, bola de fuego abrasadora, etc.). 3, 2, 1...

Consola : Nintendo Switch. Jugadores: 1-12. PEGI: 3 años.

Para: risas al volante

2 It takes two

Ni contigo ni sin ti: nunca un proceso de divorcio había dado tanto de sí. Y es que ponerse en el lugar de sus dos protagonistas (Cody y May) conlleva vivir una experiencia colaborativa única, con un sinfín de puzzles que pondrán a prueba tu a priori poco entrenado ingenio. Los minijuegos que propone Hazelight Studios resultan muy adictivos y sí, por una vez y sin que sirva de precedente, a los niños no les quedará otra que seguir tus indicaciones al pie de la letra para avanzar juntos en la aventura.

Soporte : multiplataforma. Jugadores: 2. PEGI: 12 años.

Para: amantes de los puzzles colaborativos

3 Overcooked

Los pedidos se amontonan, los clientes se impacientan y… acabamos sintiéndonos bajo la inquisitiva mirada de Alberto Chicote en 'Pesadilla en la cocina'. Sólo que en esta ocasión se trata de saciar el voraz apetito del monstruo del Reino de la Cebolla. ¿Situaciones? Algunas rocambolescas: elaborar hamburguesas en unos camiones, preparar sopa de cebolla en plena ciudad… y todo desafiando al estrés y a base de imaginación a lo largo de 40 niveles. A ver si así nos dan las tres estrellas que no conseguimos ganarnos en la cocina de nuestra casa…

Soporte : multiplataforma. Jugadores: 1-4. PEGI: 3 años.

Para: cocinillas con paciencia

4 Minecraft

Ingenio, cooperación, desafíos por doquier y, cómo no, todo tipo de batallas y pruebas de habilidad con las que hacer hincar la rodilla al aita. Y si puede ser, una y otra vez. Al gran éxito de Mojang Studios, característico por su particular estética, no parece haberle afectado el paso de los años (vio la luz en 2011), ya que cuenta con una comunidad de jugadores muy extensa. Sin duda, es una oportunidad perfecta para recorrer mundos virtuales, construir grandes estructuras con todo tipo de bloques, y hasta un modo supervivencia que puede poner los pelos de punta…

Soporte : multiplataforma. Jugadores: 1-8. PEGI: 7 años.

Para: cualquiera

5 Just Dance 2025

¿Que la ama se transforma en la pista de baile? Eso habrá que verlo. ¿Y que el aita sólo saber mirar en la barra? Eso ya es más creíble… Con este clásico del baile, llega la hora de vencer las vergüenzas, agitar las caderas (si es que responden) y movernos al ritmo que marcan grandes éxitos como 'Unstoppable' de Sia o 'Poker Face' de Lady Gaga. Con la novedad del mando-cámara (hace uso del móvil) podrás montar toda una fiesta en casa y echarte unas risas con cualquiera de los 40 temas que presenta el videojuego…

Consola : Switch, PS5 y Xbox. Jugadores: 1-6. PEGI: 3 años.

Para: 'gamers' sin complejos

6 Mario Party Superstars

Risas aseguradas para todo un clásico. Esta nueva reedición del Mario Party da para grandes tardes de piques y diversión, y todo gracias a los más de 100 minijuegos que propone, cada cuál más adictivo. Esquiva trampas en una mazmorra ('Dungeon Duos'), explota globos de otros jugadores ('Balloon Burst'), golpea a un personaje en el momento preciso ('Slaparazzi!')... la variedad es abrumadora. Y no, ya no hay excusas: aquí sólo gana el más rápido, el más hábil y, sobre todo, el buen rollo en familia.

Consola : Nintendo Switch. Jugadores: 1-4. PEGI: 3 años.

Para: toda la familia