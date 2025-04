El Rubius y dos mapas exclusivos para el Fornite, en el Fun&Serius de Bilbao

EFE Domingo, 1 de diciembre 2019, 07:32 Comenta Compartir

El famoso youtuber El Rubius participará en el Gran Prix Solidario del Festival Fun&Serius de Bilbao, que también contará con dos mapas exclusivos para el juego de Fornite que simularán el pabellón del Bilbao Exhibition Center (BEC) donde se celebrará el evento.

La 9ª edición del Game Festival Fun&Serious tendrá lugar en el BEC del 6 al 8 de diciembre, con el objetivo de celebrar el videojuego como el arte «total» y premiar a todos los agentes y actores que participan en su creación.

En el espacio dedicado al Fornite, que volverá a contar con 100 puestos de juego, participarán el youtuber Ivan Peter e Iskariote, uno de los creadores de los mapas del videojuego y concretamente de los dos exclusivos que se han hecho para este evento.

El Grand Prix Solidario intentará superar la cifra de recaudación del año pasado de 80.000 euros destinados a la organización humanitaria Save The Children, y estará presentado por Ibai Llanos, comentarista profesional, con la colaboración del youtuber Willyrex y el excompetidor profesional de eSports, y actualmente empresario de los mismos, Carlos Ocelote.

El festival incluirá la gala de premios Titanium, que a pesar de haberse celebrado durante los últimos cuatro años en el Museo Guggenheim de Bilbao, volverá a tener lugar en el Teatro Campos Elíseos de la capital vizcaína, que ya acogió su primera edición, con una gala «más teatralizada».

En ella se entregarán por primera vez cuatro premios honoríficos, en vez de tres como en citas anteriores, a figuras clave del sector como la compositora japonesa Yoko Shimomura, el diseñador de 'The last of Us' y la saga 'Uncharted', Bruce Straley; el vicepresidente de Riot Games, Greg Street, y uno de los creadores de los videojuegos en primera persona y ejecutivo de Sber Entertainment, Tim Willits.

Estos premiados tendrán un espacio para reflexionar sobre su trabajo y responder a las preguntas de sus admiradores en las ponencias y las mesas redondas de las VIT Talks, donde también habrá profesionales del sector como Roger Clark o Sam Barlow, que hablarán sobre temas como la interpretación en los videojuegos y la narrativa interactiva, respectivamente.

En cada edición se ha invitado a un país referente en el sector, y este año será Suecia, donde han nacido productos como 'Candy Crush' o 'Minecraft' y que gracias a las medidas de estímulo del Gobierno y su apuesta por la formación, ha facturado el año pasado más de dos mil millones de euros, según ha indicado el cónsul de Suecia en Bilbao, Alfonso Martínez Cearra.