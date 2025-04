¿Son seguros los servicios de almacenamiento en la nube?

¿Sabías que si estás suscrito a Amazon Prime cuentas con 5Gb. de almacenamiento gratuito en la nube y la posibilidad de realizar una copia ... de seguridad ilimitada de tus fotografías? ¿Y que con el plan de Google One, el sistema de pago de la compañía de Alphabet, dispones de precios especiales en hoteles o crédito en Google Play, además de un asesoramiento personalizado? Por no hablar de Microsoft, firma que entre sus variados packs de alojamiento ofrece hasta licencias anuales de las aplicaciones de Office...

Los servicios de almacenamiento en la nube, asociados a menudo con extras de lo más variados, han experimentado un importante auge en los últimos años, y a raíz de la generalización del teletrabajo Dropbox, iCloud, Google Drive, pCloud, Mega o Amazon Drive, cada cuál con sus particularidades, se han convertido en grandes alternativas para muchos internautas. ¿Por qué? Permiten alojar fotos y vídeos, guardar copias de seguridad y archivos personales, compartir carpetas, 'blindar' los datos más sensibles... y hasta acceder a ellos sin necesidad de conexión. Y todo desde cualquier dispositivo, de forma instantánea y sincronizada y, lo más atractivo, gratuitamente (aunque con limitaciones).

Eso sí, a pesar de sus virtudes, no son pocos los usuarios que siguen desconfiando de este tipo de servicios. Porque, ¿qué garantías ofrecen? ¿Salvaguardan mi privacidad? Y, sobre todo, ¿son realmente seguros?

Versiones de todo tipo

Si hay un rasgo que forma parte del ADN de este tipo de servicios es el de la seguridad. De hecho, los centros de datos en los que se almacena la información, distribuidos en cantidad de países y continentes, están especialmente diseñados para estar operativos las 24 horas del día.

¿Y qué pasaría en el caso de que el servidor en el que están alojados nuestros datos fallara? Desde Google explican que «todos los ficheros guardados en su plataforma son automáticamente versionados». Es más, si los archivos de la carpeta sincronizada en el ordenador se modifican o cambian, se replican «automáticamente y se pueden restaurar a la versión anterior». La respuesta de Microsoft va en la misma línea, ya que «los datos almacenados se mantienen simultáneamente en, al menos, dos regiones diferentes». Ello elimina la posibilidad de que un fallo en un disco duro suponga su pérdida. De esta forma, en el caso de «ediciones no deseadas o eliminaciones accidentales», el usuario podría restaurar los archivos de la papelera de reciclaje o recuperar una versión anterior.

Estas compañías también están preparadas para hacer frente a todo tipo de factores externos (inundaciones, terremotos, etc.). En Amazon explican que la «infraestructura está organizada para ofrecer la mayor tolerancia a fallos a través de las 'zonas de disponibilidad'. De hecho, en cada región hay varias áreas con diferentes perfiles de riesgo» para sufrir la menor afección posible ante cualquier imprevisto. En otras palabras, los centros de datos están diseñados para tolerar errores mientras mantienen el servicio: en caso de fallo, se desvía el tráfico de la zona afectada.

Troyanos, ramsonware...

Los servicios más conocidos del sector no son ajenos al auge que ha experimentado la ciberdelincuencia y afirman estar preparadas ante cualquier ataque. Es el caso de Google, que cuenta con su «propio sistema antivirus, con el que analizan cada archivo subido en busca de contenido malicioso. El escaneo se realiza en todos los tipos de documentos que cargan los usuarios, por lo que no hay forma de que se omita un fichero». Por otro lado, en Microsoft destacan el cifrado de archivos, la monitorización de actividades sospechosas, el análisis de virus y la detección y recuperación frente al ransomware. Y añaden la protección de sus «sistemas de doble verificación y los biométricos» así como el uso de la inteligencia artificial.

¿Quién accede a mis datos?

Otro de los grandes temores que conllevan este tipo de servicios es el de los accesos no autorizados. Y es que, ¿quién me garantiza que nadie va a fisgar en mis archivos? Los de Mountain View aseguran que todas las cuentas de usuario están protegidas por una arquitectura de seguridad «que impide que ningún usuario pueda ver los datos de otro. De ahí que nadie puede acceder a ellos sin autorización». En la misma línea responden otras opciones como iCloud, Amazon o Microsoft. Los de Redmond resaltan que «ni siquiera el personal de Microsoft tiene acceso a los datos. La compañía mantiene una política 'zero-standing access', es decir, los ingenieros no disponen de autorización a menos que se conceda explícitamente en respuesta a un incidente específico. Y, en cualquier caso, se realiza bajo el principio de privilegio mínimo, es decir, con aquellas acciones necesarias para poder dar respuesta a la solicitud». Sea como fuere, es habitual que las plataformas generen notificaciones vía email si detectan cualquier actividad sospechosa, como el inicio de sesión desde un nuevo dispositivo o ubicación.