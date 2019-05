Alertan de una remesa de correos de extorsión con imágenes sexuales falsas Los delincuentes amenazan con enviar supuestas imágenes a los contactos de las víctimas si no realizan un pago de entre 1.000 y 2.000 euros XABIER GARATE San Sebastián Lunes, 6 mayo 2019, 19:26

Los timos y engaños se cuelan por la red de redes con facilidad gracias a la inmediatez que dan las nuevas tecnologías y a la inociencia de algunos de sus usuarios. Los delincuentes no lo ponen fácil ya que a veces utilizan métodos muy sofisticados. Como el que se ha detectado en los últimos días en Navarra y que fácilmente puede extenderse más allá de su muga.

Se trata de una campaña de correos electrónicos con contenido falso cuya finalidad es extorsionar a sus destinatarios con un supuesto vídeo suyo de contenido sexual. Los (ciber)delincuentes amenazan en el texto con enviar esas supuestas imágenes a los contactos de las víctimas si no realizan un pago de entre 1.000 y 2.000 euros. Para que el usuario tenga menos dudas, el remitente se identifica como un reputado, y anónimo, hacker, capaz de eso y más.

La Policía Foral de Navarra ha alertado públicamente de envíos masivos, con el mismo texto, a personas residentes en diferentes localidades de la comunidad. Además recomienda ignorar estos correos ya que se envían aleatoriamente sin que exista ningún virus que se haya apoderado de estos supuestos vídeos sexuales.

Las recomendaciones de los especialistas pasan por, en primer lugar, proteger los equipos con antivirus, especialmente si se posee material sensible, y siempre utilizar contraseñas diferentes para cada servicio de internet que utilicemos. En segundo lugar es mejor no abrir correos cuyo remitente no conocemos o si está escrito en un idioma que no solemos emplear.

Si se ha abierto lo mejor es utilizarlo como prueba o eliminarlo directamente. La policía además recomienda denunciar estos hechos cuando se reciba este mensaje y se recopilen todas las pruebas posibles.