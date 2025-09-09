Churruca Formación: Casi 20 años formando

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:49 Compartir

Con una trayectoria que roza las dos décadas, Churruca Formación se ha convertido en un centro de referencia en la preparación de oposiciones y cursos de capacitación profesional en Donostia. Situado en Gros, destaca por su cercanía con el alumnado y por una dedicación plena que ha permitido a cientos de personas alcanzar sus objetivos. Un equipo de profesores titulados en Derecho, Educación o Psicología que cuenta con una gran experiencia en docencia será el punto de apoyo esencial en un entorno familiar y cercano. La presencialidad es una de sus señas de identidad. Las clases se imparten siempre en grupos reducidos, lo que asegura una atención personalizada y un ritmo adaptado. A ello se suma una metodología activa, que fomenta la participación constante del alumno/a.

Churruca Formación combina la enseñanza tradicional en el aula con su plataforma online. Las clases se imparten en euskera, castellano e inglés y todo el material didáctico está diseñado de acuerdo con la legislación vigente, ofreciendo al alumno/a garantías de que estudia siempre sobre contenidos actuales y adaptados a las convocatorias oficiales. En el caso de las oposiciones de educación, los temarios están disponibles en euskera, castellano e inglés. En su oferta formativa se incluyen oposiciones como Educación (infantil, primaria (PT, AL, música, inglés, educación física), secundaria y FP), Ertzaintza, Osakidetza, bombero, Correos y corporaciones locales. Además, ofrece una variada oferta de cursos de capacitación profesional: tanatoestética, peluquería canina, preparador físico, educación infantil, entre otros, que incluyen prácticas presenciales y el apoyo de una bolsa de trabajo activa.

Como valor añadido, el centro ofrece cursos de psicotécnicos, test de personalidad y laborales, así como preparación de entrevistas personales, impartidos por una doctora en Psicología con amplia experiencia en la preparación de opositores. La matrícula está abierta.

Más información: Web: www.churrucaformacion.com

Redes: @academiachurrucaformacion

Teléfono: 618 805 268