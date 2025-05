José Ignacio Asensio: «La industria guipuzcoana es un referente en innovación energética, descarbonización y competitividad industrial»

Lunes, 26 de mayo 2025, 10:02 Compartir

Reducir emisiones y mantener la competitividad parece una ecuación difícil. ¿Cómo trasladan esta visión a la industria guipuzcoana?

Con resultados, no con promesas. Un buen ejemplo son las comunidades energéticas industriales. Ya no se trata solo de instalar placas solares; hablamos de transformar el modelo energético. De pasar de consumidores pasivos a generadores y gestores activos. En Gipuzkoa, hemos impulsado cinco comunidades industriales, la última en Eskuzaitzeta, que marca un salto cualitativo: un Living Lab real, donde se ensayan e implementan soluciones tecnológicas punteras en un entorno colaborativo. No hablamos solo de ahorro o reducción de emisiones, hablamos de fortalecer la competitividad de nuestras empresas, de reducir la dependencia energética y de transformar la forma de producir y gestionar la energía.

¿Qué diferencia al proyecto de Eskuzaitzeta del resto?

Su enfoque integral. No es autoconsumo, es cogestión inteligente de la energía. Las empresas del polígono generan, comparten y optimizan la energía localmente. Además, su condición de laboratorio vivo nos permite aplicar innovación tecnológica continua. Queremos que Eskuzaitzeta se convierta en un ecosistema industrial de referencia en la gestión inteligente y sostenible de la energía.

Tenemos un Plan de Descarbonización Industrial muy ambicioso. El objetivo es claro: acompañar a las empresas en su transición energética

¿Cómo se enmarca esta iniciativa en la estrategia general de descarbonización del territorio?

Tenemos un Plan de Descarbonización Industrial muy ambicioso, uno de los más avanzados del Estado. El objetivo es claro: acompañar a las empresas en su transición energética. Les ofrecemos herramientas técnicas, apoyo financiero y acompañamiento personalizado. Les explicamos que la descarbonización ya no es solo una opción ética, es también una oportunidad estratégica. Y cada vez más compañías entienden que reducir su huella de carbono mejora también su posición en el mercado.

El modelo energético del futuro se está construyendo ya, ahora, y lo estamos haciendo desde lo local, desde aquí, desde Gipuzkoa

¿Cuáles son las principales barreras que encuentran en este camino?

La principal es la complejidad técnica y financiera que puede suponer acometer los cambios que se requieren en ese proceso de descarbonización. Por eso, desde el Departamento de Sostenibilidad tenemos programas específicos para ayudarles en ese camino. A estos programas destinamos 2,5 millones de euros al año.

El objetivo es que las empresas puedan adoptar medidas concretas para reducir su huella de carbono y avanzar hacia la descarbonización de su actividad. No queremos que ninguna se quede fuera por falta de recursos o conocimiento.

Usted ha dicho que sostenibilidad y competitividad no solo pueden ir de la mano, sino que deben hacerlo. ¿Por qué?

Porque lo exige el contexto global. La regulación europea se está endureciendo. El mercado valora cada vez más la sostenibilidad. Y porque ser más eficiente es, también, ser más rentable. Las empresas que actúan hoy, estarán mejor posicionadas mañana. Por eso, insistimos tanto, sostenibilidad es estrategia, no un obstáculo. Apostar por modelos sostenibles es apostar por el futuro del negocio.

¿Y qué mensaje lanza a quienes aún no han dado el paso?

Que no esperen. El modelo energético del futuro se está construyendo ya, ahora, y lo estamos haciendo desde lo local, desde aquí, desde Gipuzkoa. Les diría que la energía compartida no es solo más limpia, también es más rentable. Que se sumen a un cambio que ya no tiene vuelta atrás, porque en la lucha contra el cambio climático tenemos que estar todos; administraciones, empresas y ciudadanía. Y no hay transición posible sin compromiso compartido.