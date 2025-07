«Las personas que tienen curiosidad por saber encontrarán un Curso de Verano que se adapte a sus intereses»

Martes, 22 de julio 2025, 08:31 Compartir

Hace apenas cuatro meses que asumió la dirección académica de los Cursos de Verano, que ya están en el ecuador de su 44ª edición. ¿Cómo ha llevado el aterrizaje al cargo?

Bien, el aterrizaje lo he llevado bien, porque los Cursos de Verano no eran desconocidos para mí. He estado codirigiendo, durante los últimos siete años, los cursos más 'antiguos' de la Fundación, que son los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, por lo que durante dicho período he tenido relación directa con las personas que trabajan y han trabajado en UIK. A pesar de esta experiencia previa, es cierto que la dirección académica de todos los Cursos es otro nivel de responsabilidad y de dedicación. Pero, afortunadamente, para que el aterrizaje no fuera un aterrizaje 'forzoso', cuento con la inestimable ayuda del gran equipo de personas que trabajan en UIK, que me está ayudando mucho y me está facilitando la labor.

La presente edición arrancó en junio. ¿Qué tal han ido estos primeros compases? ¿Cómo ha sido la acogida?

La acogida ha sido muy buena. Las primeras semanas hemos tenido muchos cursos simultáneos, cada uno de ellos con elevado número de participantes y ello ha supuesto un esfuerzo para las personas que trabajan en la Fundación, pero, al mismo tiempo, ha supuesto una gran satisfacción por el trabajo realizado. El feedback que hemos recibido de los participantes en estos primeros cursos ha sido muy satisfactorio, por lo que esa es la gran recompensa al trabajo realizado. Debo decir que, en UIK, tenemos la suerte de contar con un gran equipo de profesionales, que gestionan de forma excelente todos los aspectos relacionados con todos y cada uno de los cursos.

La programación de esta 44ª edición comprende 152 cursos y 14 workshops. Más allá de los números, ¿cuáles son los ejes estratégicos de la misma y las temáticas estrella de este año?

Partiendo de los desafíos actuales, los Cursos de Verano abordarán una gran variedad de temas. Están organizados en ciclos estratégicos, entre los que destacan especialmente los relacionados con Cultura y Arte, así como con Sociedad, Salud, Educación, Derecho, Economía y Empresa, y Ciencia y Tecnología. Y, como reflejo del contexto geopolítico actual, los valores de convivencia, democracia, participación, colectividad y trabajo en equipo están muy presentes, de manera transversal o explícita, en los contenidos de los Cursos de Verano 2025. Asimismo, la sostenibilidad y la inteligencia artificial continúan siendo temas fundamentales para la reflexión y el debate.

La agenda es larga y aún queda mucha actividad por desarrollarse hasta finales de septiembre. ¿Quién puede participar en los Cursos de Verano y qué tiene que hacer para ello?

En los Cursos de Verano puede participar cualquier persona mayor de 18 años (sin límite de edad), que tenga ganas de aprender, de escuchar y de aportar su conocimiento en un ambiente académico amable. No se requiere formación académica previa (salvo en algunos cursos muy especializados). Lo único que tienen que hacer las personas que quieran acudir a nuestros Cursos, es entrar en la página web www.uik.eus y matricularse. Además, en función del colectivo social al que pertenezca dicha persona, puede beneficiarse de precios especiales. Tradicionalmente, en los Cursos de Verano de la UPV/EHU han sido objeto de análisis y de debate los temas de actualidad que, en cada momento, preocupaban a la sociedad. Seguimos haciéndolo y estoy segura de que esas personas que tienen curiosidad por saber, encontrarán un curso que se adapte a sus intereses.

En el acto oficial de inauguración celebrado a principios de julio resaltó que estos Cursos de Verano «son más necesarios que nunca». ¿Por qué?

Porque junto con la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas, también lo ha hecho la desinformación y la intoxicación informativa, por lo que cada vez es más necesario un conocimiento y un pensamiento objetivo y crítico, basados en la formación y en el rigor científico. Por ello, mencioné que los Cursos de Verano son más necesarios que nunca.

Suele decirse que sin cambios ni adaptación no hay evolución, pero los Cursos de Verano saben muy bien lo que es adaptarse constantemente a las diversas situaciones sociales. ¿Cuáles son los retos actuales que están enfrentando?

Los Cursos de Verano de la UPV/EHU han sido y son un observatorio de los principales retos a los que se enfrenta de la sociedad, pero al mismo tiempo, también son un espacio de reflexión y de debate sobre dichos retos. Los contenidos ofertados en nuestros cursos se elaboran en colaboración con diversas entidades públicas y privadas y con numerosas personas expertas, teniendo siempre en cuenta la actualidad y la realidad social. Estamos en constante actualización para ofrecer respuestas acordes a las necesidades. En este sentido, a nivel metodológico, además de los cursos presenciales, seguimos ofreciendo la modalidad online y estamos incorporando, cada vez más, metodologías participativas que están teniendo una gran acogida.

En lo que a la difusión se refiere, nos estamos adaptando a los nuevos tiempos y, además de la difusión que realizamos a través de las redes sociales, esperamos, en un futuro no muy lejano, poder realizar dicha difusión a través de podcast.

Por último, ¿qué espera de esta nueva etapa al frente de un programa consolidado como los Cursos de Verano? ¿Cuál desearía que fuera su legado?

Bueno, como hemos dicho al inicio de esta entrevista, llevo escasos meses al frente de los cursos, por lo que hablar de legado me parece un poco aventurado. Afortunadamente, los Cursos de Verano llevan ya 44 ediciones, por lo que como bien dice, están consolidados, pero ello no significa que nos podamos 'dormir en los laureles'. Mi objetivo es mantener el alto nivel académico y organizativo que tienen (porque una buena organización y gestión son indispensables para el éxito de cada uno de los cursos), ofreciendo, al mismo tiempo, una programación que responda a las inquietudes de la sociedad a la que van dirigidos. Me gustaría que las y los jóvenes menores de 25 años incluyeran, dentro de sus actividades veraniegas, algún Curso de Verano de la UPV/EHU, porque la oferta que les hagamos les resulte muy atractiva e interesante.

Cursos de Verano UPV/EHU Web www.uik.eus